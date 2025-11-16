MEDVEDI SEJU STRAH PO SELIMA! Čim padne MRAK, meštani ulaze u kuće gde se zaključavaju, NE IZLAZE DO JUTRA! Panika podno Velebita!

U podvelebitskim selima i naseljima na desetine medveda ulazi u iste tokom večeri i noći, pa je u ovim mestima zavladao strah među meštanima.

Najmanje desetak medveda, ženki s mladima i muških jedinki, već neko vreme seju strah u malim podvelebitskim selima između Senja i Karlobaga, izveštava Dnevnik.hr.

Na tom području žive uglavnom stariji stanovnici. U strahu od susreta sa životinjama, koje se svakodnevno spuštaju u naselja već s prvim mrakom, zaključavaju se u svoje kuće i ne izlaze do jutra.

S obzirom na to da je medved zaštićena životinja čiji je odstrel ograničen, rešenje tog problema nije pronađeno.

- Recimo, od te baje pa gore u ovoj strani, recimo, jedno 60, 70 metara sam bio daleko od njih. Kako su oni prolazili tu, taj dan kad je ta prošla s tri ta mala i iza nje tu ovim prosekom prošao i on za njom - prepričao je Zdenko Mršić.

- Dva puta sam ga sreo s autom. Mislim, različite medvede, a na proleće jednom i uživo kad je sezona šparoga i tako. Srećom, taj put je on osetio mene na vreme, dosta na vreme, tako da pobegne, ode na svoju stranu - izjavio je Leo Šegota.

Autor: D.Bošković