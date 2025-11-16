STOKA IZAZVALA ZASTOJ U SAOBRAĆAJU: Bez čobana izašla na sam kolovoz kod Zlatibora

Na magistralnom putu Zlatibor - Nova Varoš, nedaleko od petlje na samom ulazu u naseljeno mesto Zlatibor, došlo je do zastoja u saobraćaju koji su izazvale krave kada su sa pašnjaka izašle na sam kolovoz.

- Nekih 500 metara nakon kružnog toka koji vodi u sam Zlatibor, na put je izašlo krdo krava. Zanimljivo je da njih niko nije čuvao, jer nigde nije bilo čobanina. Krave su same sa pašnjaka, koji se nalazi uz put, išetale na magistralu i tada je došlo do zastoja u saobraćaju - kaže Marko Brkić, koji je prolazio preko Zlatibora u trenutku izlaska krava na kolovoz.

Kako je naveo, sreća je da niko od vozača koji su se u tom trenutku našli na ovom delu magistrale nije vozio preko ograničenja, pa nije došlo do nekih većih problema.

- Jednostavno, saobraćaj je gotovo stao, neko je trubio sirenom, ali krave, dok same nisu odlučile da se pomere, nisu obraćale pažnju na automobile - kaže Brkić i dodaje da je ceo događaj trajao desetak minuta.

Inače, ovakvi prizori nisu retki na putevima na Zlatiboru, ali su vozači upozoreni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom, prenosi Tanjug.

Autor: D.Bošković