Šta je ovo? Primamo decu već sa 15 godina: Alarmantno stanje u bolnicama

Foto: E-Stock/Stanislav Nedelja

Sve više mladih, ali i tinejdžera dolaze u bolnice kao hitni prijemi zbog moždanog udara, apeluju lekari.

Prema njihovim rečima, pored genetike, poremećaja zgrušavanja krvi i trauma, sve češći uzroci jesu i nezdrav način života, nedovoljna sna i konzumiranje cigareta i vejpova. Zato stručnjaci upozoravaju da našoj deci preti tiha epidemija modernog stila života i pogubnih navika.

Neurolog dr Predrag Stanarčević kaže da je svaki 7. moždani udar dijagnostikovan kod osoba mlađih od 45 godina.

- Statistika pokazuje da 10 do 15 odsto svih pacijenata sa moždanim udarom spada u starosnu grupu od 15 do 45 godina. Najčešći je ishemijski moždani udar, a što se tiče kliničke, slike, postoje velike varijacije. Zato je važno obratiti pažnju na simptome poput otežanog govora, jakog bola u glavi, vrtoglavicu, paralizu jednog dela lica i odmah potražiti stručnu pomoć - napominje dr Stanarčević.

Na pitanje šta je uzrok ove poražavajuće statistike odgovora:

- Zabrinjavajuće je i što sve mlađa deca, već u osnovnoj školi, koriste cigarete i vejp. Mladi malo spavaju, nisu fizički aktivni, konzumiraju mnogo alkohola, energetskih napitaka... Uz to kada se doda i genetika i brojna druga zdravstvena stanja koja muče mlade, dolazimo do ovakvih stanja.

Sa njim je saglasna i dr opšta prakse Biserka Obradović.

- Vrlo često je faktor rizika visok krvi pritisak, često mladi imaju povišen krvni pritisak, a da ne obraćaju pažnju na to. Tek onda kada dolazi do nekih jačih glavobolja oni se javljaju lekaru, a onda su neredovni u uzimanju svoje terapije. U lečenju je hitno odvođenje u zdravstvemu ustanovu, jer i kod moždanog udara kao i kod infarkta vrlo je bitno da se u prva tri sata jave lekaru, odnosno bolnici da bi se dobila odgovarajuća terpija - kaže dr Obradović.

Simptomi moždanog udara:

- Zbunjenost ili poteškoće u razumevanju govora

- Otežano hodanje

- Paraliza jednog dela lica

- Osećaj vrtoglavice ili koordinacije

- Jaka glavobolja nepoznatog uzroka

- Problemi sa vidom koji se javljaju na jednom ili oba oka

- Slabost ili utrnulost nogu, posebno ako je jednostrana


Moždani udar, u narodu poznat kao šlog, je ozbiljno, akutno medicinsko stanje i ukoliko se ne leči na vreme posledice mogu biti kobne, pa je u većem broju slučajeva zabaležen invaliditet ili čak i fatalne posledice.

Autor: D.Bošković

