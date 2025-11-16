JAKA PORUKA PATRIJARHA PORFIRIJA: Kosovo i Metohija nije prošlost i ne može biti, nego je večno - sada

"Vaše suze duhovne, otkucaj srca, sve ono što činite po blagoslovu vladike Teodosija i trudom monaha i monahinja, braće i sestara sa Kosovo i Metohije svedoče da je i Kosovo Crkva, i da je i Kosovo u Crkvi. Zato ono za nas ne samo da nije prošlost, nego naprosto, po svojoj prirodi, po svojoj suštini, ne može biti prošlost, nego je jedno večno - sada", rekao je patrijarh. Istakao je da upotreba reči "nije naše", "jeste naše", "bilo je" ili "biće" jesu reči koje su tekuće, a da mi znamo da tamo gde je Pećka patrijaršija, Dečani, Gračanica - jeste i Crkva. "A tamo gde je Crkva, tu postoji i jeste jedno, večno - sada", dodao je patrijarh, a preneo Sputnjik.

Porfirije je zagrlio je sve studente, kako je rekao, u Duhu Svetome, u Crkvi u kojoj su se sabrali i naveo da "gde je Crkva, tamo je prisutno i carstvo Božje, tamo je prisutno i Carstvo nebesko", preneo je portal radija Slovo ljubve. "Letnja duhovna škola je izraz te činjenice, jer duhovnost ne postoji bez Duha svetoga. Oni koji su imali blagoslov Božji, mogućnost da u Duhu Svetome dožive lepotu Sina Božjeg i da kroz njega upoznaju Oca njegovog i našeg znaju, tamo gde je Crkva ne postoji ono što je prošlo, sadašnje i buduće. Postoji samo radost i tajna večne ljubavi Hristove", naveo je patrijarh SPC. Poručio je studentima da nema duhovnosti bez Svetog Duha i Boga "kao centra našega postojanja", kao "mere i merila našega života" i istakao da ovu činjenicu ne treba zaboraviti na putu iskušenja kojima smo svakodnevno izloženi.



"Živimo u fluidnom svetu, u svetu koji menja oblike i sadržaje, u svetu u kojem se insistira na percepcijama, u svetu u kojem postoje centri ili oruđa, nazovimo ih onako kako su među nama poznata i ovde su prisutni, u svetu medija iza kojih ipak stoji ruka, koji stvaraju glad, a onda nude i hranu kojom treba ta glad da se utoli. Ali po pravilu te ruke nisu spojene sa Duhom Svetim i po pravilu te ruke nemaju isti cilj koji ima Duh Sveti", rekao je Porfirije. Poručio je studentima da u takvom svetu postisnu ono što je neprolazno - istina Božja otkrivena kroz Hrista. Porfirije se studentima obratio na sabiranju u Hramu Svetog Save, koje je započeto Svetom Liturgijom, koju je služio episkop novobrdski Ilarion, jedan od predavača te škole, uz sasluženje arhimandrita Andreja, igumana manastrira Crna Reka, ali i sveštenika koji duhovno i na svaki drugi način podržavaju rad Duhovne akademije.

Nakon Liturgije organizovano je stručno vođenje i upoznavanje sa istorijatom Hrama Svetog Save i tom prilikom studenti su saznali sve iz žitija Svetog Save i o izgradnji i freskopisanju naše najveće svetinje, borbi za njen završetak i pomoći koju je u tom poduhvatu Srbiji pružila bratska Rusija. Prizrenska duhovna škola svakog leta održava se na Kosovu i Metohiji, u okrilju eparhije raško-prizrenske, a od prošle godine i u Hecegovini. To je prilika za studente iz Srbije i regiona za veliko iskustvo upoznavanja srpske istorije, kulture i vere.

