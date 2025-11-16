KOLIKO TAČNO SRBIJA TRENUTNO IMA GORIVA?! Ovo je detaljan presek u litrima - Evo šta su obavezne rezerve nafte

Rafinerija i Naftna industrija Srbije moraju da rade i građanima mora da se obezbedi snabdevenost, glavna je poruka posle današnje vanredne sednice Vlade.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da će Srbija čekati poslednji dan da bi donela odluku o NIS-u, ali je ukazao da "moramo da obezbedimo punu snabdevenost svim građanima u svim sektorima".

Koliko imamo goriva?

Vučić je naveo da operativne rezerve Naftne industrije Srbije sadrže 7.200 tona benzina, 33.000 tona dizela, 3.800 tona kerozina dok kako je istakao Vojska Srbije ima 15.000 tona tako da za avione niko ne bi trebalo da brine.

Istakao je da van onoga što su operativne rezerve postoji 50.340 tona benzina, 92.654 tone dizela, 8.128 tona tečnog naftnog gasa, 20.000 tona kerozina, 84.000 tona sirove nafte i dodao da u obaveznim robnim rezervama država ima 19.145 tona benzina, 188.000 tona dizela i više od 68.000 tona mazuta, kao i EPS plus oko 60 000.

Vučić je zamolio da gradovi Vrbas, Jagodina, Beograd počnu da plaćaju račune toplanama i da se ne igraju time.

Šta ako rafinerija stane?

Govoreći za "Blic Biznis" o mogućem uticaju sankcija na rad Rafinerije u Pančevu, Bojan Stanić, iz Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije (PKS kaže da je ključno da se obezbedi kontinuitet.

„Funkcionisanje NIS-a je od vitalnog značaja. Ako bi došlo do kratkotrajne obustave, ne bi došlo do poremećaja na domaćem tržištu, jer bi veći uvoz derivata iz okruženja mogao da nadomesti manjak“, objašnjava Stanić.

On navodi da postoji mogućnost da rafinerija, čak i u uslovima ograničenja, nastavi da radi u određenom obimu.

„Ako se zaista koristi 15 do 20 odsto domaće sirovine, postoji šansa da rafinerija ne bude potpuno zaustavljena. Svakako će morati da se nađe trajno rešenje kako bi mogla da funkcioniše dugoročno“, ističe Stanić.

Šta su obavezne, a šta operativne rezerve nafte i derivata

Prema Nacrtu zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, nosilac aktivnosti u vezi sa formiranjem, održavanjem, investiranjem i izveštavanjem o obaveznim rezervama ovih energenata je Ministarstvo rudarstva i energetike, odnosno Uprava za rezerve energenata u njegovom sastavu.

Prema međunarodno preuzetim obavezama, obavezne rezerve naftnih derivata treba da dostignu nivo od 90 dana prosečnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosečne dnevne potrošnje, po većoj količini, a koriste se na osnovu odluke Vlade i aktiviranja akcionog plana.

Primera radi, kada država povećava obavezne rezerve nafte i derivata, što se desilo tokom pandemije, to znači da će naftne kompanije morati da imaju operativne rezerve.

Odnosno, svi koji stavljaju naftne derivate na tržište, proizvođači i uvoznici (ukupno desetak kompanija) imaju obavezu da u svakom trenutku na svojim zalihama o svom trošku imaju derivate nafte na nivou od četiri dana svoje prosečne prodaje u prethodne tri godine.

Autor: Iva Besarabić