Temperatura pada 15 stepeni, zahlađenje stiže VRLO BRZO: Oglasio se RHMZ, evo šta se očekuje krajem dana

Danas će biti poslednji topao dan ove nedelje. Dok će najviša temperatura negde dostići i neverovatna 24 stepena, već sutra maksimalna neće preći ni osam. Oglasio se RHMZ i naveo kako će ići drastična promena vremena.

- Danas će iznad većeg dela Srbije biti malo i umereno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na istoku Srbije ujutro magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana. Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima. Najviša temperatura kretaće se od 17 do 24 stepena, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni - navodi RHMZ.

Uveče i noću sledi jače naoblačenje, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature.

- U utorak i sredu (18-19.11.) biće oblačno i osetno hladnije. U utorak na severu, a u sredu na zapadu Srbije prestanak padavina, dok će u ostalim krajevima padati kiša, koja će u planinskim predelima jugozapadne i zapadne Srbije u utorak brzo preći u sneg uz formiranje snežnog pokrivača.Na jugu i jugoistoku zemlje kiša će biti obilnija, u većini mesta od 30 do 60 mm, a na području Kosova i Metohije lokalno i preko 80 mm kiše - navodi RHMZ.

Od četvrtka (20.11.) sledi nešto toplije vreme uz povremena naoblačenja s kišom.

Autor: Marija Radić