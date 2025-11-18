Zabelela se Srbija: Evo gde pada sneg ovog jutra

Jutros se zabelela Srbija, a prema prvim informacijama sneg pada na Zlatiboru i Zlataru.

Prema rečima meštana, jutros ih je dočekala zimska idila.

- Najavili su zahlađenje, ali nismo baš odmah očekivali sneg. Steže mraz, bio je i minus, a onda počeo da provejava sneg. Ako ovako nastavi, biće snega kao i na zimu - pričaju meštani Zlatibora.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) danas biti oblačno i osetno hladnije.

- U većem delu zemlje biće mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak, severozapadni vetar, posle podne u slabljenje - navode u RHMZ.

Autor: Marija Radić