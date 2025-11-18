AKTUELNO

Društvo

Zabelela se Srbija: Evo gde pada sneg ovog jutra

Izvor: Informer, Foto: Tanjug/Branko Lukić ||

Jutros se zabelela Srbija, a prema prvim informacijama sneg pada na Zlatiboru i Zlataru.

Prema rečima meštana, jutros ih je dočekala zimska idila.

- Najavili su zahlađenje, ali nismo baš odmah očekivali sneg. Steže mraz, bio je i minus, a onda počeo da provejava sneg. Ako ovako nastavi, biće snega kao i na zimu - pričaju meštani Zlatibora.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) danas biti oblačno i osetno hladnije.

- U većem delu zemlje biće mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak, severozapadni vetar, posle podne u slabljenje - navode u RHMZ.

pročitajte još

VOZAČI, DANAS JE OPREZ NEOPHODAN: Upućen poseban apel za OVE deonice zbog bezbednosti

Autor: Marija Radić

#Sneg

#Srbija

#Zlatar

#Zlatibor

#planina

POVEZANE VESTI

Društvo

SNEG PADA U SRBIJI: Evo u kojim delovima zemlje se danas ZABELELO! Vozači OPREZ!

Društvo

SNEG U MAJU! Evo koja mesta su se ovog jutra ZABELELA - Temperatura ponegde NA NULI, a ovde se očekuje OBILNA KIŠA

Region

ZABELELO SE U HRVATSKOJ: Pao sneg na poznatom PLANINSKOM VRHU (FOTO)

Beograd

Sneg u Beogradu! Prestonica Srbije se zabelela, pad temperature doneo padavine

Društvo

Srbija se ponovo zabelela! MINUS I SNEG USRED MAJA! Neverovatni prizori sa srpske planine, ljudi gledaju u neverici

Društvo

SNEG POČEO I U OVOM GRADU Padavine od jutros parališu Srbiju, obelela 3 dela zemlje - prvi prolećni vikend nikad varljiviji (FOTO+VIDEO)