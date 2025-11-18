AKTUELNO

NBS OBJAVILA: Zvanični kurs dinara za evro danas 117,18

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1809, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 101,0267.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,0 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,9 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,3 odsto.

