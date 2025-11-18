AKTUELNO

KIŠA I SUSNEŽICA PADAJU U OVIM DELOVIMA SRBIJE: RHMZ najavio obilne padavine, upozorenje na nevreme izdao i MUP (VIDEO)

Jaka kiša i susnežica već su počele u planinskim ivanjičkim selima.

RHMZ je za danas najavio oblačno i osetno hladnije vreme.

"Na severu Vojvodine ujutro prestanak padavina, a u ostalom delu zemlјe mestimično sa kišom, koja će u planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slablјenju. Najviša temperatura od 7 do 12 stepeni", stoji u najavi RHMZ.

MUP se oglasio zbog nevremena

MUP Srbije upozorio je građane na nadolazeće padavine i apelovao na vozače da obrate pažnju na uslove na putu.

MUP je izdao upozorenje na vremenske prilike, odnosno pad temperature i obilnu kišu, te apelovao na vozače da posebno obrate pažnju na 4 stvari.

Obratite pažnju na ove 4 stvari kako biste zaštitili sebe i druge:

Usporite vožnju

Držite veće odstojanje

Ne krećite na put bez zimskih guma

Zbog smanjene vidljivosti, posebno obratite pažnju na pešake
RHMZ je u vremenskoj prognozi prethodno upozorio na obilne padavine, posebno na KiM gde se očekuje od 50 do 100 mm kiše za 48 sati, kao i na padavine u području jugozapadne i jugoistočne Srbije od 30 do 60 mm za 48 sati.

