AKTUELNO

Društvo

Počela Osnovna obuka pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica 19. klase: Polaznici raspoređeni u tri voda, a evo i gde će se pripremati za najteže zadatke (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/SVS ||

Danas je započela realizacija Osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica 19. klase sa 157 polaznika, raspoređenih u tri voda, u objektima Uprave za vanredne situacije u Beogradu, Odeljenja za vanredne situacije u Pančevu i Odeljenja za vanredne situacije u Vranju.

Obuka je organizaciji Nacionalnog trening centra za vanredne situacije, Uprave za policijsku obuku i Sektora za vanredne situacije i traje 17 nedelja. sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela obuke i stručne prakse.

Takođe, pripadnici Vatrogasno-spasilačke čete Vranje su preseljeni u Regionalni centar za vanredne situacije u Vranju na površini od oko 5.000 kvadrata. Izgradnja objekta Regionalnog centra za vanredne situacije u Vranju započeta je 2018. godine na osnovu Kapitalnog projekta „Izgradnja i adaptacija objekata Sektora za vanredne situacije“ u periodu od 2018. - 2022. godine.

Obekat je predviđen za smeštaj pripadnika Odeljenja za vanredne situaciije u Vranju, kao i Vatrogasno-spasilačke čete Vranje, kao i za smeštaj vozila i opreme. Prilagođen je za izvođenje obuke - vežbe pripadnika VSJ, tako da u potpunosti zadovoljava uslove za nesmetani rad i obavljanje radnih zadataka vatrogasaca-spasilaca.

Video: Foto/SVS

Autor: Jovana Nerić

#Spasioci

#Vatrogasci

#Vranje

#osnovna obuka

POVEZANE VESTI

Politika

Dačić: Srpski sektor za vanredne situacije najbolji u celom regionu

Politika

Ministar Gašić obišao požarom zahvaćena mesta i porodice u okolini Kruševca: Doneta odluka o formiranju Komisije za sanaciju štete i pomoć najpotrebni

Društvo

NIZ EKSPLOZIJA U SELU GRADAC KOD KRAGUJEVCA: Oglasili se nadležni

Društvo

MUP izdao hitno upozorenje i apel zbog nevremena u Srbiji: Evo koji gradovi su večeras na udaru, kritična tačka i Beograd

Društvo

Podvig spasilaca kod Bajine Bašte: Muškarac se razdvojo prilikom šetnje sa ženom, pa nestao! Ovako su ga našli

Društvo

HITNO UPOZORENJE ZA OVAJ GRAD U SRBIJI: Zbog obilnih padavina moguće poplave, odroni i KLIZIŠTA - Oglasio se Štab za vanredne situacije!