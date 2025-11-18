MUP APELUJE DA POŠTUJETE PROPISE! Samo na jednoj raskrsnici u poslednje tri nedelje otkriveno čak 3.700 prekršaja prekoračenja brzine

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je sistemima za automatsku detekciju prekršaja postavljenim na raskrsnici Bulevara heroja sa Košara i Bulevara crvene armije u poslednje tri nedelje otkriveno čak 3.700 prekršaja prekoračenja brzine i apelovalo na vozače da poštuju propise.

"Podsećamo da se na ovoj lokaciji 26. oktobra ove godine u ranim jutarnjim satima dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je poginula tročlana porodica, a da je jedan od uticajnih faktora te nezgode bilo prekoračenje brzine", navedeno je u saopštenju ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako je istaknuto, od početka rada sistema za automatsku detekciju prekršaja na navedenoj lokaciji otkriveno je gotovo 4.300 prekršaja, od čega čak šest prekoračenja brzine koja su u domenu nasilničke vožnje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom napominje da je neprilagođena brzina ubedljivo najčešći uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima i apeluje na vozače da poštuju propisano ograničenje brzine i time daju direktan doprinos unapređenju bezbednosti saobraćaja.

Autor: Jovana Nerić