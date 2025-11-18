VELIKA DONACIJA: 200 'mBot 2' robota za osnovne škole u Srbiji uz podršku Rotari kluba Beograd Čukarica!

Rotari klub Beograd Čukarica, uz veliku pomoć Rotarijanskih prijatelja iz Džordžije/SAD i klubova iz Distrikta 2483, donirao je 200 "mBot robota 2" osnovnim školama u Srbiji.

Prilikom svake donacije realizovan je i akreditovani program obuke na kome su nastavnici sklapali mBot robote 2, rešavali zadatke i imali praktičan rad na poligonu.

Na kraju obuke svaki nastavnik je dobio uverenje o stručnom usavršavanju (8 časova).

U cilju unapređenja digitalnih kompetencija i uvođenja savremenih tehnologija u nastavni proces, osnovne škole širom Srbije dobile su donaciju edukativnih robota mBot 2.

Ova donacija omogućiće učenicima da na praktičan, interaktivan i kreativan način razvijaju znanja iz oblasti robotike, programiranja i STEM oblasti.

mBot 2 je inovativni edukativni robot namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, koji kroz jednostavno programiranje i vizuelno kodiranje pomaže đacima da lakše savladaju logičko razmišljanje, rešavanje problema i timski rad. Zahvaljujući intuitivnom softveru, deca mogu odmah da vide rezultate svog programa, što proces učenja čini zanimljivijim i motivišućim.

Planirano je da se mBot 2 koristi u redovnoj nastavi, sekcijama, radionicama i takmičenjima iz robotike.

Ova donacija predstavlja važan korak ka modernizaciji obrazovanja i pripremi učenika za poslove budućnosti, uz podsticanje kreativnosti, inovativnosti i tehnološke pismenosti kod najmlađih generacija.

Oni su do sada podeljeni u više gradova u Srbiji, među kojima su Kragujevac, Valjevo, Ruma, Sremska Mitrovica, Gornji Milanovac, Čajetina, Bajina Bašta, Požega, Mionica, Užice...

Autor: A.A.