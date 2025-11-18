AKTUELNO

NEVIĐENA SCENA NA FARMI: Dva psa jure za loptom i igraju fudbal, a ova ptica pokušava da ih stigne - SNIMAK KOJI ĆE VAS RASPAMETITI! (VIDEO)

Izvor: Alo, Foto: Foto/Filip Drageljević ||

Dva razigrana psa i jedna tvrdoglava ćurka pretvorili su dvorište u pravi teren za fudbal, a snimak njihove zabavne jurnjave za loptom brzo je postao viralni hit na TikToku


Na snimku, u centru pažnje su dva australijska ovčara i vremešna ćurka. Psi trče punom snagom za ogromnom loptom, dok ćurka, pomalo trapavo, ali uporno, pokušava da ih sustigne i učestvuje u igri. Njihova interakcija nasmejala je hiljade korisnika društvenih mreža širom sveta.

Korisnici su se oduševili ovim neobičnim prijateljstvom životinja:

“Možda nije u startnoj postavi, ali se trudi kao da jeste.”

“Vidim trojicu drugara koji igraju fudbal.”

Prijateljstvo među različitim životinjama

Ovaj snimak pokazuje kako životinje često uspostave neočekivane veze. Nije presudno kojoj vrsti pripadaju, već koliko im se temperament i stil igre poklapaju.

Istraživanja ponašanja pasa pokazuju da im je za prijateljstvo važnija kompatibilnost karaktera, nego da li je druga životinja iste vrste. Stil igre i energija su glavni faktori koji određuju da li će se dva ljubimca "pronaći".

@smilingcozy

Playing with the boys 😂 #turkey #animals #dogsoftiktok #fyp #fun

♬ Humor - Dih

Kada se različite vrste više puta druže na pozitivan način, može se razviti pravo međuvrsno prijateljstvo, zasnovano na poverenju, zajedničkim zabavnim iskustvima i pozitivnim susretima.

Autor: D.Bošković

