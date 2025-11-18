AKTUELNO

Društvo

Razlike između zimskog i letnjeg Aranđelovdana: U ovome je veoma važno da ne progrešite

Izvor: Kurir, Foto: Wikipedia.org ||

Zimski Aranđelovdan obeležava se 21. novembra, dok se letnji Aranđelovdan slavi 26. jula.


Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 21. novembra proslavljaju Aranđelovdan koja spada i u jednu od najvećih srpskih slava.

Postoji nekoliko ključnih razlika između zimskog i letnjeg Aranđelovdana, a to su datum, povod praznovanja, običaji, ali i sam karakter praznika.

Zimski Aranđelovdan obeležava se 21. novembra, dok se letnji Aranđelovdan slavi 26. jula.

Različiti povodi praznovanja

Zimski Aranđelovdan posvećen je Svetom Arhangelu Mihailu kao vođi nebeskih sila, zaštitniku pravde i borcu protiv zla.
Letnji Aranđelovdan, s druge strane, obeležava se u znak sećanja na čudesa Svetog Arhangela Mihaila u Kolosima, gde je, prema verovanju, arhangel čudesnom intervencijom spasao hram posvećen njemu.

Običaji i praksa praznovanja

Zimski Aranđelovdan jedna je od najzastupljenijih slava među Srbima, uz sve karakteristične običaje, svečane trpeze i velika porodična okupljanja.

Letnji Aranđelovdan ne slavi se kao krsna slava. To je više dan tihog sećanja i molitve, bez formalne slavske svečanosti i bez uobičajenih porodičnih rituala.

Položaj praznika u kalendaru

Zimski Aranđelovdan je nepokretni praznik, uvek pada 21. novembra i ubraja se u crvena slova crkvenog kalendara.
Letnji Aranđelovdan je narodna verzija praznika, te se ne nalazi u zvaničnom crkvenom kalendaru, već opstaje kroz predanje i lokalnu tradiciju.

Autor: D.Bošković

#Aranđelovdan

#letnji

#razlike

#vazno

#zimski

POVEZANE VESTI

Društvo

Mnogi domaćini koji slave Aranđelovdan prave veliku grešku: Sveštenik dao odgovor na pitanje koje sve zanima

Društvo

Večeras u ponoć svi treba da urade samo jednu stvar! Običaj uoči Aranđelovdana poštuje se vekovima - nemojte se ogrešiti!

Društvo

DETALJNI SPISAK SLAVA U NOVEMBRU: Za 2 dana je veliki praznik, a sledeće nedelje jedna od najvećih krsnih slava

Domaći

Aranđelovdan u domu Danice Crnogorčević: Ona u jeleku dočekuje goste, njen suprug đakon u mantiji, a slavski kolač je pravo umetničko delo (FOTO)

Društvo

SUTRA JE VAŽAN DAN ZA VERNIKE! Ivanjdan je toliko veliki praznik za koji se veruje da 3 puta sunce zaustavlja: Ako vam ništa ne ide od ruke, obavezno

Društvo

VREME NA ARANĐELOVDAN POKAZUJE KAKVA ĆE BITI ZIMA! Vremenska prognoza za kraj novembra i ceo decembar - EVO da li će biti SNEGA za Novu godinu!