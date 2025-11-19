NIS zatražio novu OFAC licencu: Počinju pregovori o partneru i potencijalnoj prodaji

Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je 18. novembra novi zahtev Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (OFAC) Ministarstva finansija SAD za izdavanje posebne licence koja bi kompaniji omogućila nesmetano poslovanje tokom trajanja pregovora o promeni vlasničke strukture.

Prethodna licenca, izdata 14. novembra sa rokom važenja do 13. februara 2026. godine, omogućila je da akcionari i druge zainteresovane strane započnu pregovore o budućem vlasništvu nad kompanijom.

Kako navode iz NIS-a, u skladu sa trenutnim statusom razgovora akcionara i potencijalnih partnera, podnet je novi zahtev OFAC-u za licencu koja bi osigurala kontinuitet poslovanja dok se traži „održivo rešenje za NIS“.

Kompanija očekuje da će odobrenje nove licence omogućiti stabilno funkcionisanje svih operacija u periodu intenzivnih pregovora o njenoj budućnosti.

Podsetimo, to je juče i najavio prvi čovek NIS-a, a kako je Blic Biznis prvi objavio.

Autor: Iva Besarabić