Podaci demantuju senzacionalizam: Zavisnost od kockanja daleko ispod evropskog proseka

Nelegalna Crypto kazina predstavljaju glavni izvor rizika

Podaci nadležnih zdravstvenih ustanova koje se bave lečenjem bolesti zavisnosti pokazuju da se na nivou cele države godišnje za lečenje zavisnosti obrati približno 1.150 građana.

Posmatrano u odnosu na punoletnu populaciju, to predstavlja svega 0,02% stanovništva, što Srbiju postavlja daleko ispod evropskog proseka od 1,5%.

Ovi podaci ukazuju da je javnost često izložena prenaglašenim senzacionalizmom u pojedinim medijima, dok realni pokazatelji govore o relativno niskoj stopi zavisnosti u poređenju sa tržištima EU.

Jedno od poslednjih istraživanja ove teme, realizovano na reprezentativnom uzorku od 1.100 ispitanika, ukazuje da je 0,6% maloletnih osoba imalo priliku da dođe u kontakt sa igrama na sreću. Podaci su prikupljeni kroz strukturirane intervjue sa decom i roditeljima, uz potpunu zaštitu identiteta ispitanika i proceduru odobravanja u skladu sa etičkim standardima.

Ovakvi rezultati pokazuju da se maloletnici retko susreću sa regulisanim vidovima igara na sreću, te da legalni priređivači primenjuju zakonske zabrane i kontrole u skladu sa propisima.

Samim tim zabrinutost ne leži u licenciranim kompanijama u ovoj industriji , već u sve prisutnijim nelegalnim crypto-kazinima i neregulisanim online kladionicama.

Ove platforme, koje posluju izvan domaćeg pravnog okvira, omogućavaju pristup maloletnicima, izbegavaju verifikaciju identiteta i ne primenjuju nijedan mehanizam zaštite, što ih čini direktnim izvorom novih slučajeva zavisnosti, naročito među mladima.

Licencirani priređivači – najstrože poštovanje zakonskih obaveza

S druge strane, sistem registracije i verifikacije igrača kod licenciranih priređivača u Srbiji zasnovan je na zakonskim obavezama koje onemogućavaju maloletnike da učestvuju u igrama na sreću.

Te kompanije primenjuju i brojne druge mehanizme za zaštitu igrača kao što je sistem samoisključenja kao i jasno istaknuta uputstva za igrače kako da prepoznaju rane znake rizika.

Prevencija i odgovorno poslovanje u praksi

Već godinama se sprovode programi dugoročne kampanje posvećene edukaciji građana i zaštiti maloletnih lica od strane legalnih priređivača koji su vremenom postali standardizovani deo zakonskih obaveza i regulatornog okvira.

Autor: A.A.