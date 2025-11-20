AKTUELNO

Važno upozorenje svim vozačima: Strahuje se od opasne pojave na putevima

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije".

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

JP "Putevi Srbije" apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Magle ima na nekim putnim pravcima - na petlji kod Beške, Rume, kod Pirota, na raskrsnici za Vrdnik kod Iriga, kod Kruševca, Trstenika, Užica, Čajetine, Paraćina, Bora, Šida, Čačka...

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica, pa se vozačima preporučuje se oprezna vožnja.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica.

Vozačima se skreće pažnja na puteve kod Zaječara na kojima su mogući sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

