ŠIRI SE OPASAN VIRUS: Oglasio se Batut

Broj obolelih od gripa nastavlja da raste u Srbiji, a prema najnovijem izveštaju on je u toku prošle nedelje potvrđen i u Severnobačkom okrugu.
U 46. izveštajnoj nedelji, od 10. do 16. novembra grip je naime potvrđen kod pacijenata u Beogradu, u Kolubarskom i Severnobačkom okrugu, tako da je sada prisutan u 9 okruga.
Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani.
Okruzi u kojima je potvrđen grip
Zlatiborskog,
Južnobanatskog,
Sremskog,
Kolubarskog okruga
grada Beograda
Pomoravski
Toplički
Južnobački
Severnobački okruga.
Grip stigao polovinom oktobra
U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra.
Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije:
tip A(H1)pdm09,
AH3,
B,
A (netipizirani).
Oboljenja slična gripu
U istoj sedmici zabeleženo je 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je manje za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.
- Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta".
Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14.
Akutne respiratorne infekcije
Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.
Karakteristike gripa
Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima.
Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti.
Uobičajeni simptomi gripa
povišena telesna temperatura
groznica
malaksalost
glavobolja
bol u mišićima i zglobovima
kašalj
bol u grlu
pojačana sekrecija iz nosa
Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija.
- Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević.
Opšte mere prevencije
Opšte mere prevencije obuhvataju:
izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama
redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta
provetravanje prostorija
- Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević.
