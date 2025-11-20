ŠIRI SE OPASAN VIRUS: Oglasio se Batut

Broj obolelih od gripa nastavlja da raste u Srbiji, a prema najnovijem izveštaju on je u toku prošle nedelje potvrđen i u Severnobačkom okrugu.

U 46. izveštajnoj nedelji, od 10. do 16. novembra grip je naime potvrđen kod pacijenata u Beogradu, u Kolubarskom i Severnobačkom okrugu, tako da je sada prisutan u 9 okruga.

Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani.

Okruzi u kojima je potvrđen grip

Zlatiborskog,

Južnobanatskog,

Sremskog,

Kolubarskog okruga

grada Beograda

Pomoravski

Toplički

Južnobački

Severnobački okruga.

Grip stigao polovinom oktobra

U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra.

Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije:

tip A(H1)pdm09,

AH3,

B,

A (netipizirani).

Oboljenja slična gripu

U istoj sedmici zabeleženo je 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je manje za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

- Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta".

Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14.

Akutne respiratorne infekcije

Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Karakteristike gripa

Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima.

Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti.

Uobičajeni simptomi gripa

povišena telesna temperatura

groznica

malaksalost

glavobolja

bol u mišićima i zglobovima

kašalj

bol u grlu

pojačana sekrecija iz nosa

Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija.

- Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević.

Opšte mere prevencije

Opšte mere prevencije obuhvataju:

izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama

redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta

provetravanje prostorija

- Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević.

