UVEDENA VANREDNA SITUACIJA U OVOJ OPŠTINI SRBIJE! Zatvoreni putevi i mostovi: Stanovništvo će biti informisano o daljim koracima

Vanredna situacija proglašena je danas na celoj teritoriji opštine Lebane zbog izlivanja odvodnih kanala, potoka i reke Jablanice na izlazu iz Lebana usled velikih padavina, saopštio je Štab za vanredne situacije ove opštine, a preneli su lokalni mediji.

Nadležne službe su na terenu i preduzimaju sve neophodne mere zaštite i spasavanja stanovništva i imovine, navodi se u saopštenju.

Iz Štaba za vanredne situacije opštine Lebane ističu da će stanovništvo biti redovno informisano o svim bitnim činjenicama i daljim koracima i apeluju na građane da budu oprezni i sarađuju sa nadležnim službama.

Padavine napravila haos na jugu Srbije, Morava izlila

Podsetimo, obilne padavine prethodna dva dana na području Vranja, dovele su do naglog porasta nivoa Južne Morave. Reka se izlila na više lokacija u Pavlovcu, Rataju i Ćukovcu. Devet osoba evakuisano u Pavlovcu.

U Pavlovcu su sinoć vatrogasci-spasioci čamcima evakuisali devet osoba, četvoro odraslih i petoro dece. Smešteni su u Prihvatilištu za odrasla lica u Vranju.

Zbog povećanja vodostaja na Južnoj Moravi, na putnom pravcu od Železničke stanice prema selu Ćukovac obustavljen je saobraćaj.

Zbog bezbednosti građana, za saobraćaj su zatvoreni mostovi preko Južne Morave u Rataju i Ćukovcu, jer postoji rizik od preliva i potencijalnog oštećenja konstrukcija.

Postavljena je saobraćajna signalizacija, ali pojedini meštani ne poštuju zabranu.

Velika količina padavina donela je probleme i leskovačkom kraju, a najkritičnije je bilo u nekoliko porečkih sela.

Autor: Iva Besarabić