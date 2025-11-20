'ČUVAMO NJIHOVA PRAVA' Macura povodom Međunarodnog dana deteta: Svako dete ima pravo na bezbedno, podsticajno i inkluzivno okruženje u kome može slobodno da raste, uči i sanja

Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura izjavila je danas, povom Međunarodnog dana deteta, da je zaštita dece i njihovih prava temelj društva koje veruje u jednakost, pravdu i budućnost.

"Danas, na Svetski dan deteta, podsećamo da svako dete ima pravo na bezbedno, podsticajno i inkluzivno okruženje u kome može slobodno da raste, uči i sanja", rekla je Macura.

U saopštenju kabineta ministarke Macure navodi se da platforma "Čuvam te" ima veliki značaj, jer kroz edukaciju, prevenciju i osnaživanje dece, roditelja, stručnjaka i zajednice jača sistem zaštite dece u Srbiji.

"Ovaj projekat doprinosi ranom prepoznavanju rizika, podršci porodicama i stvaranju sigurnijeg okruženja za svako dete", rekla je Macura.

Kabinet ministarke bez portfelja zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, Tatjane Macure, ove godine podržava 104 organizacije koje sprovode brojne projekte usmerene na zaštitu dece, unapređenje njihovih prava i razvoj inkluzivnih obrazovnih i društvenih praksi.

"Čuvamo decu, jer čuvamo budućnost", navodi se u saopštenju.



Međunarodni dan deteta obeležava se svakog 20. novembra od 1954. godine i predstavlja priliku da se države, institucije, organizacije i pojedinci preispitaju da li su dovoljno učinili kako bi ispoštovali principe Konvencije o pravima deteta.

Autor: Jovana Nerić