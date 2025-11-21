Oprez zbog magle na ovim deonicama: Zadržavanja za kamione na Batrovcima do tri sata

Javno preduzeće "Putevi Srbije" upozorilo je danas da je na auto-putu E-75, Obilaznici oko Beograda, u zonama tunela Lipak, Železnik, Straževica i Beli Potok, smanjena vidljivost zbog pojave magle, kao i da je na teritoriji Srema - zbog pojave magle vidljivost smanjena na 50 do 200 metara.

Navodi se u da je u ranim jutarnjim satima na putu Kraljevo - Raška, u mestu Bojanići saobraćaj bio obustavljen zbog odrona na putu i teretnog motornog vozila koje se poprečilo na kolovozu, ali da je u međuvremenu saobraćaj normalizovan.

Putevi Srbije apeluju na vozače da zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost maksimalno budu oprezni pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja, posebno na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu teretna motorna vozila čekaju do 180 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja nisu zabeležena ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.

Autor: D.Bošković