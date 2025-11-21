Oglasio se pomoćnik gradonačelnika Vranja o protekla 24 sata! Vesti su važne

Nakon kritične situacije u Vranju i kataklizmičnih slika na kojima čak i vozila vire iz vode, poplavljenih ulica i oranica, oglasio se jedan od čelnika ovog grada.

Pomoćnik gradonačelnika Vranja Igor Mladenović izjavio je danas da u poslednja 24 sata nisu imali intervencije i da je voda počela da se povlači, ali da su na oprezu zbog najave novih padavina.

"Vodostaji su u opadanju, u Ćukovcu kod mosta voda se povukla dva metra, ali je most i dalje zatvoren za saobraćaj iz preventivnih razloga. U Rataju, takođe most je iz preventivnih razloga zatvoren i voda se povukla. U Pavlovcu iz kuća koje su bile poplavljene, vode više nema i neki građani su se vratili u svoje domove, dok je većina i dalje u privremenom smeštaju u Vranju", rekao je Mladenović za Tanjug.

Dodaje da se i iz oranica voda povukla.

Naglašava da je Fabrika za prečišćavanje otpadnih voda zaštićena i da nema nikakvih opasnosti.

Mladenović dodaje su su ipak na oprezu jer je na Kosovu i Metohiji nocas bilo obilnih padavina i da se očekuje da taj talas stigne i u vranjski kraj.

"Očekujemo da to bude za nekih tri do četiri sata, videćemokako će biti. Iz RHMZ imamo najave da će od većeras do sutra uveče pasti u Vranju i okolini 50-60 litara kiše po metru kvadratnom i ta količina padavina bi mogla da dovede do nekih alarmantnih situacija. Zbog toga imamo 24 sata dežurstvo na mostovima i na rekama u opštini Vranje i brinemo da ne dođe do poplave i ugrožavanja stanovništva", naveo je on.

Problema ima i u opštinama Bujanovac, Preševo i Trgovište gde su nabujale reka Pčinja i njene pritoke. Tamo će danas biti održana sednica Štaba za naredne situacije i, kako je rečeno, moguće je proglašenje vanredne situacije.

U vranjskom kraju juče je proglašena vanredna situacija zbog obilnih padavina poslednjih dana i problema sa izlivanjem Južne Morave na nekoliko lokacija u Pavlovcu, Ćukovcu, Rataju, a devet osoba u je evakuisano i smešteno u Prihvatilište za odrasla lica u Vranju.



Saobraćaj je obustavljen na putnom pravcu od Železničke stanice u Vranju prema selu Ćukovac zbog povećanja vodostaja.

Autor: S.M.