AKTUELNO

Društvo

DEVOJKA (22) SKOČILA SA PANČEVAČKOG MOSTA: U Urgentni centar prevezena bez povreda

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs ||

Devojka (22) skočila je večeras sa Pančevačkog mosta.

Ona je isplivala iz vode i spasena je.

Prevezena je u Urgentni centar bez vidljivih povreda.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Autor: Jovana Nerić

#Devojka

#Pančevački most

#Skok

#Urgentni centar

POVEZANE VESTI

Hronika

Mladić (26) skočio sa Pančevačkog mosta: Hitno prevezen u Urgentni centar

Hronika

POKUŠAJ SAMOUBISTVA NA PANČEVCU! Nepoznata osoba skočila sa mosta

Hronika

HOROR U PRESTONICI! Žena skočila sa Brankovog mosta

Hronika

Nađen leš kod Pančevačkog mosta: Užas u Beogradu

Hronika

CRNI DIM NADVIO SE NAD BEOGRADOM: Izbio požar kod Pančevačkog mosta, vatra guta vagon

Hronika

HAPŠENJE KOD PANČEVAČKOG MOSTA: Policija zaustavila automobil, pa izvela muškarca napolje! (VIDEO)