DEVOJKA (22) SKOČILA SA PANČEVAČKOG MOSTA: U Urgentni centar prevezena bez povreda

Devojka (22) skočila je večeras sa Pančevačkog mosta.

Ona je isplivala iz vode i spasena je.

Prevezena je u Urgentni centar bez vidljivih povreda.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Autor: Jovana Nerić