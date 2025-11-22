AKTUELNO

AMSS: Zbog kiše pogoršani uslovi za vožnju! Oprez zbog smanjene vidljivosti

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Tanja Valić ||

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas na pogoršanje uslova za vožnju usled kiše i mokrih kolovoza, kao i zbog smanjene vidljivosti.

U brdsko planinskim predelima očekuju se snežne padavine, zbog kojih će doći do forniranja snežnog pokrivača što će doneti prave zimske uslove vožnje, sa snegom i poledicom. Na put u ova područja ne treba kretati bez zimske opreme, uz korišćenje glavnih magistralnih i regionalnih puteva, koji spadaju u prvi prioritet čišćenja i zimskog održavanja.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna vozila čekaju dva sata na Batrovcima na izlazu iz Srbije.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Sneg i nagli pad temperatura, pa potom POTPUNI PREOKRET! Ristić otkriva prognozu do kraja decembra - a za Novu godinu nema lepih vesti

Autor: A.A.

