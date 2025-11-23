AMSS: Oprez zbog zimskih uslova vožnje u planinskim područjima,koristiti glavne pravce

Zbog hladnog vazduha, kiše, ali i mogućih snežnih padavina vozači i danas moraju biti spremni na zimske uslove vožnje kojih može biti na putevima u planinska područja Valjeva, Loznice, Užica, Nove Varoši, Prijepolja, Ivanjice i Novog Pazara, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Iz AMSS-a apeluju na vozače da koriste glavne putne pravce jer oni spadaju u prvi prioritet zimskog održavanja, dok na drugom i trećem može biti mestimično snega ili poledice na kolovozu.

Podsećaju vozače da je upotreba zimskih guma i kompletne zimske opreme obavezna.

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ 2025/26. u 5.22 časa, najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.



Deonice na kojima ima snega su I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-210, Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

U napomeni za Zaječar, AMSS ukazuje na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Magle ima na više putnih pravaca.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

