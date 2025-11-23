PRODAT NAJSKUPLJI STAN U SRBIJI: Od cene kvadrata će vam se zavrteti u glavi

Republički geodetski zavod objavio je novi izveštaj sa tržišta nepokretnosti, a podaci pokazuju da je najskuplji kvadrat u Srbiji prodat u Beogradu i to po ceni od čak 9.805 evra!

Naime, tržište nekretnina u Srbiji ponovo pomera granice, a najnoviji podaci Republičkog geodetskog zavoda prikazuju nove oborene rekorde.

Stan u Beogradu na vodi prodat je za čak 9.805 evra po kvadratu, što ga čini najskupljim kvadratom u zemlji, a to je samo deo neverovatne statistike.

Kako je navedeno, najveća suma je izdvojena i za stan na istoj lokaciji i iznosila je 1,8 miliona evra. Što se tiče kuća, najskuplja kuća prodata je na Savskom vencu u Beogradu za 3,8 miliona evra.

Najskuplje garažno mesto prodato je na istoj opštini 66.000 evra, dok je najskuplji kvadrat prostora prometovan za 5.648 evra u Beogradu.

Pored toga, najviša postignuta cena poslovnog prostora je 2,4 miliona evra u Kragujevcu.

Autor: D.Bošković