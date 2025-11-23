Kako pravilno voziti po snegu i ledu? Ovo je kompletan vodič koji svaki vozač treba da zna

Zima donosi izazove na putu, ali uz pravi vodič i nekoliko jednostavnih tehnika vožnje po snegu i ledu, možete ostati bezbedni i kontrolisati svoj automobil u svim uslovima.

Niske temperature mogu otežati pokretanje automobila, dok slaba vidljivost i klizavi putevi čine vožnju zahtevnom.

Zato je važno pažljivo pripremiti vozilo - proveriti zimsku opremu i voziti pažljivo, vodeći računa o ubrzavanju, kočenju i upravljanju po snegu i ledu.

Pre nego što krenete, odmrznite i odmaglite vetrobransko staklo:

Proverite da brisači nisu zaleđeni za staklo i da su isključeni pre paljenja automobila.

Upalite motor i uključite grejače vetrobranskog i zadnjeg stakla, kao i klima uređaj, i sačekajte dok se staklo potpuno ne razvedri.



Očistite višak snega sa automobila i prednje rešetke koristeći mekanu četku.

Sačekajte da se celo staklo potpuno očisti pre nego što krenete.



Ako imate električni ili plug-in hibridni automobil, predgrevanje tokom punjenja može dodatno olakšati vožnju po hladnom vremenu.

Takođe, uverite se da su sva vaša svetla ispravna i vidljiva. Očistite sneg i prljavštinu pre svakog putovanja. Ovo će vam omogućiti da jasno vidite, ali i da vas vide drugi učesnici u saobraćaju.

Stručni saveti za vožnju po snegu

Vožnja po snegu može biti izazovna čak i za iskusne vozače, ali pridržavanjem nekoliko stručnih saveta možete značajno povećati bezbednost i kontrolu nad automobilom. Ovo su nekoliko caka koje vam mogu biti od pomoći:

Kretanje u automobilima sa ručnim menjačem: krenite u drugoj brzini i lagano otpuštajte kvačilo kako biste izbegli proklizavanje točkova.

Kočenje: koristite kočenje motorom kroz brzine, a pedalu kočnice dodirujte samo lagano kako bi stop svetla signalizirala vozačima iza vas.

Električni i hibridni automobili: podesite regenerativno kočenje na niže podešavanje za bolju kontrolu.

Razmak između vozila: ostavite što više prostora između svog automobila i onog ispred vas.

Vožnja po brdu: približavajući se uzbrdici, spustite se dovoljno unazad ili sačekajte da se saobraćaj razredi, kako ne biste morali da se zaustavljate na pola puta. Održavajte konstantnu brzinu i izbegavajte promenu brzina na uzbrdici.

Skretanje u krivinama: skrećite polako i zakočite pre nego što počnete da okrećete volan.

Gubitak kontrole: ako počnete da proklizavate, ostanite mirni. Vodite volan lagano u smeru proklizavanja i izbegavajte nagle pokrete ili kočenje.

Stepen prenosa: koristite viši stepen prenosa kad je moguće i pokušajte da minimalno koristite kočnicu. Prebacite se u niži stepen prenosa samo da biste usporili.

Vožnja po jakom snegu: obratite pažnju na delove puta gde su tragovi guma drugih vozila - oni su često zaleđeniji od ostatka puta.

Kako voziti po ledu

Vožnja po ledu ne razlikuje se mnogo od vožnje u snežnim uslovima, ali zahteva dodatnu pažnju i pripremu. Ako je moguće, izbegavajte vožnju po zaleđenim putevima, ali ako morate da krenete, proverite gorivo i uverite se da je mobilni telefon potpuno napunjen, u slučaju da zapnete ili dođe do problema.

Tokom vožnje, lagano ubrzavajte i što pre ubacite u višu brzinu, generalno smanjujući brzinu i održavajući stabilnu kontrolu nad vozilom. Obratite pažnju na vozila ispred sebe, jer njihovo ponašanje može ukazivati na prisustvo poledice - tanak, providan sloj leda koji je teško uočiti.

Poledica se obično formira na delovima puta koji nisu dovoljno izloženi suncu, kao što su putevi pod drvoredima, tuneli, mostovi i nadvožnjaci. Nastaje kada kiša pada na zaleđene površine i često predstavlja jednu od najvećih opasnosti zimske vožnje.

