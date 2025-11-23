Kako pravilno voziti po snegu i ledu? Ovo je kompletan vodič koji svaki vozač treba da zna

Zima donosi izazove na putu, ali uz pravi vodič i nekoliko jednostavnih tehnika vožnje po snegu i ledu, možete ostati bezbedni i kontrolisati svoj automobil u svim uslovima.
Niske temperature mogu otežati pokretanje automobila, dok slaba vidljivost i klizavi putevi čine vožnju zahtevnom.
Zato je važno pažljivo pripremiti vozilo - proveriti zimsku opremu i voziti pažljivo, vodeći računa o ubrzavanju, kočenju i upravljanju po snegu i ledu.
Pre nego što krenete, odmrznite i odmaglite vetrobransko staklo:
Proverite da brisači nisu zaleđeni za staklo i da su isključeni pre paljenja automobila.
Upalite motor i uključite grejače vetrobranskog i zadnjeg stakla, kao i klima uređaj, i sačekajte dok se staklo potpuno ne razvedri.
Očistite višak snega sa automobila i prednje rešetke koristeći mekanu četku.
Sačekajte da se celo staklo potpuno očisti pre nego što krenete.
Ako imate električni ili plug-in hibridni automobil, predgrevanje tokom punjenja može dodatno olakšati vožnju po hladnom vremenu.
Takođe, uverite se da su sva vaša svetla ispravna i vidljiva. Očistite sneg i prljavštinu pre svakog putovanja. Ovo će vam omogućiti da jasno vidite, ali i da vas vide drugi učesnici u saobraćaju.
Stručni saveti za vožnju po snegu
Vožnja po snegu može biti izazovna čak i za iskusne vozače, ali pridržavanjem nekoliko stručnih saveta možete značajno povećati bezbednost i kontrolu nad automobilom. Ovo su nekoliko caka koje vam mogu biti od pomoći:
Kretanje u automobilima sa ručnim menjačem: krenite u drugoj brzini i lagano otpuštajte kvačilo kako biste izbegli proklizavanje točkova.
Kočenje: koristite kočenje motorom kroz brzine, a pedalu kočnice dodirujte samo lagano kako bi stop svetla signalizirala vozačima iza vas.
Električni i hibridni automobili: podesite regenerativno kočenje na niže podešavanje za bolju kontrolu.
Razmak između vozila: ostavite što više prostora između svog automobila i onog ispred vas.
Vožnja po brdu: približavajući se uzbrdici, spustite se dovoljno unazad ili sačekajte da se saobraćaj razredi, kako ne biste morali da se zaustavljate na pola puta. Održavajte konstantnu brzinu i izbegavajte promenu brzina na uzbrdici.
Skretanje u krivinama: skrećite polako i zakočite pre nego što počnete da okrećete volan.
Gubitak kontrole: ako počnete da proklizavate, ostanite mirni. Vodite volan lagano u smeru proklizavanja i izbegavajte nagle pokrete ili kočenje.
Stepen prenosa: koristite viši stepen prenosa kad je moguće i pokušajte da minimalno koristite kočnicu. Prebacite se u niži stepen prenosa samo da biste usporili.
Vožnja po jakom snegu: obratite pažnju na delove puta gde su tragovi guma drugih vozila - oni su često zaleđeniji od ostatka puta.
Kako voziti po ledu
Vožnja po ledu ne razlikuje se mnogo od vožnje u snežnim uslovima, ali zahteva dodatnu pažnju i pripremu. Ako je moguće, izbegavajte vožnju po zaleđenim putevima, ali ako morate da krenete, proverite gorivo i uverite se da je mobilni telefon potpuno napunjen, u slučaju da zapnete ili dođe do problema.
Tokom vožnje, lagano ubrzavajte i što pre ubacite u višu brzinu, generalno smanjujući brzinu i održavajući stabilnu kontrolu nad vozilom. Obratite pažnju na vozila ispred sebe, jer njihovo ponašanje može ukazivati na prisustvo poledice - tanak, providan sloj leda koji je teško uočiti.
Poledica se obično formira na delovima puta koji nisu dovoljno izloženi suncu, kao što su putevi pod drvoredima, tuneli, mostovi i nadvožnjaci. Nastaje kada kiša pada na zaleđene površine i često predstavlja jednu od najvećih opasnosti zimske vožnje.
Autor: A.A.