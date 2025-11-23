OBOREN GODIŠNJI REKORD ER SRBIJA Prevezeno više od 4,2 miliona putnika

Er Srbija je ove godine prevezla rekordnih 4,2 miliona putnika, izjavio generalni direktor ove kompanije Jirži Marek i izrazio uverenje da će i taj rekord biti oboren i da se ide na na to da bude prevezeno šest miliona putnika.

On je rekao da je Beograd bez sumnje postao regionalni centar avio-saobraćaja i da je bitan ne samo kao destinacija već i kao mesto za transfer za ljude iz regiona koji putuju preko Beograda.

Odgovarajući na pitanje koje nove destinacije su u planu, Marek je rekao da je uvek nezgodno govoriti o tome i da ne želi da otkriva sve, ali je naveo da je otvoren Toronto, a što se Evrope tiče to će uglavnom biti pojačavanje mreže, a pokušaće se i sa uvođenjem novih destinacija.

- Veoma je teško dobiti slotove odnosno dozvole za sletanje i poletanje sa nekih aerodroma za godinu ili godinu i po dana. Prošle godine smo hteli da letimo na Ibicu, nismo dobili taj slot i nadamo se da ćemo ga dobiti ove godine, ali još nije jasno da li će se to desiti, a ako se desi, svakako ćemo leteti tamo. U protivnom, ćemo još jedno grčko ostrvo uključiti, ne mogu da otkrijem koje. Nedavno smo dobili mogućnost da pojačamo frekventnost u Lisabonu i to smo čekali skoro dve godine. To ćemo otvoriti za prodaju sledećeg leta, već ovog ponedeljka - rekao je Marek za Javni servis Srbije.

Istakao je da se ubrzo očekuje odluka za Baku i da postoji mogućnost da se razmotri još jedna destinacija na Bliskom istoku.

Autor: Jovana Nerić