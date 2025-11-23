USKORO POČINJE BOŽIĆNI POST: Ovo su sva stroga pravila - Evo kojim danima je dozvoljeno ulje

Božićni post počinje 28. novembra i završava 6. januara, a vernici tokom ovog perioda treba da se pridržavaju strogih pravila.

Ovaj post jedan je od najznačajnijih perioda u pravoslavnom hrišćanstvu, predstavlja vreme duhovnog smirenja, molitve i uzdržanja, ali i priliku za obnovu duše i tela.

U 2025. godini, prema pravilima Srpske pravoslavne crkve, post počinje 28. novembra po gregorijanskom kalendaru i traje do Badnjeg dana, 6. januara.

Hristovog rođenja, slično kao u vreme Velikog (Vaskršnjeg) posta, ali sa nešto blažim režimom ishrane i određenim izuzecima.

Pravila Božićnog posta

Tokom Božićnog posta razlikuju se nivoi strogosti, u zavisnosti od dana u nedelji, a pred sam kraj posta pravila postaju stroža.

Vernici se tokom celog perioda uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja. Alkohol se, u principu, izbegava, osim u dane kada je dozvoljeno ulje i vino.

Pravila po danima i nedeljama

Strog je post ponedeljkom, sredom i petkom. Tada se posti na vodi. Utorkom i četvrtkom se razrešava na ulje i vino. Subotom i nedeljom jedu se i jela sa ribom.

U prvoj nedelji posta je i veliki praznik Vavedenje (4. decembar), a pošto pada u četvrtak, tog dana se jede na ulju.

Poslednja nedelja posti se strogo, bez ribe i ulja, a na Badnji dan je najstroži post. Sveštenici podsećaju da, bez duhovnog posta, telesni post Bog ne prihvata.

Riba je dozvoljena subotom i nedeljom, kao i u dane velikih praznika koji padnu tokom posta, naročito u njegovom prvom delu. Međutim, u poslednjoj nedelji pred Božić, praksa je da se i riba izostavi iz trpeze, čime se vernici pripremaju za svečano pričešće i sam praznik rođenja Hristovog.

Post mora biti i duhovni

Prema pravilima posta i prema rečima Svetog Jovana Zlatoustog, telesni post nema koristi ako nije povezan sa duhovnim.

- Ne govori mi: Toliko dana sam postio nisam jeo ovo ili ono, nisam pio vina, išao sam u gruboj haljini; nego kaži nam da li si od gnevnog čoveka postao tih, od žestokog - blag. Ako si iznutra pun zlobe, zašto si telo mučio? - prenose se reči Jovana Zlatoustog u crkvenim knjigama.

U Svetom pismu piše: "ljubi bližnjeg svog kao sebe samoga", što znači da je čovek čoveku brat, te da treba da budemo tolerantni, da poštujemo i pomažemo druge, a to možemo samo ako nismo besni i sebični.

U postu se treba pokajati, ispovedati, olakšati svoju dušu i očistiti sebe. Ne treba telo mučiti postom ako ćemo biti besni, ako ćemo se svađati i želeti zlo bližnjem svom.

U postu treba opraštati i nastupati čista srca, pripovedaju sveštenici, a mnogi vernici to često zaborave.

Pored posnih pravila koja je odredila Crkva, moguće je i da sveštenik verniku ublaži post, posebno u slaučajevima starosti, bolesti, kod dece, trudnica.

Autor: D.Bošković