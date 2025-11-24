AMSS UPOZORAVA: Opasnost od poledice, snega ima na putu Ivanjica - Javor

Padavine prestaju, ali je i dalje zbog jakog jutarnjeg mraza i hladnog vazduha prisutna opasnost od poledice, na šta iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) posebno upozoravaju vozače, jer je u većini krajeva Srbije temperatura ispod nultog podeljka.

Magla u uslovima hladnog vremena, kada su temperature ispod nultog podeljka, donosi opasnost od proklizavanja točkova, a tada je zbog sustizanja vozila više i lančanih sudara, navode iz ovog saveza.

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ 2025/26. godine u 5.21 čas, najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Deonice na kojima ima snega su: I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Nema zabrana za šlepere i kamione sa prikolicama na putnim pravcima.

Magle ima na sledećim putnim pravcima: I A-2 petlja Lajkovac - petlja Ljig

I B-35 Knjaževac - Tresibaba, II A-221 Knjaževac - Kalna - Jalovik Izvor

II B-420 Jošanica - Žučkovac, II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo, II B-423 Knjaževac (Štipina) - Debelica, II B-425 Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš.

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije, dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Na teretnim terminalima, na izlazu, na graničnom prelazu Kelebija vozila se zadržavaju dva sata, na Batrovcima pet sati, a na Šidu četiri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

