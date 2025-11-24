Detaljan spisak svih neradnih dana i praznika u 2026. godini: Više idealnih prilika za kraći odmor

Neradni dani i praznici u 2026. mogu biti idealna prilika za beg iz grada i višednevni odmor.

Nova 2026. godina počeće produženim vikendom, budući da prvi neradni dani padaju u četvrtak i petak, što znači da će mnogi građani ući u narednu godinu sa čak četiri dana odmora.

Već sledećeg meseca stižu novi praznični dani, sredinom februara obeležava se Dan državnosti Srbije (15-17. februar). U aprilu slede uskršnji praznici: pravoslavni Vaskrs od 10. do 13. aprila (petak - ponedeljak), dok katolici Uskrs obeležavaju nedelju dana ranije, od 3. do 6. aprila.

Nakon toga dolazi 1. maj, koji u 2026. godini pada u petak, pa će Praznik rada doneti tri uzastopna dana odmora, sve do nedelje.

Prvi dan Kurbanskog bajrama, koji obeležavaju pripadnici islamske zajednice, ove godine je u sredu, 27. maja, i biće neradan. Takođe, pripadnici jevrejske zajednice imaće neradan dan u nedelju, 20. septembra, kada se slavi prvi dan Jom Kipura, poznatog kao “Dan pomirenja” ili “Dan pokajanja”.

Svi građani Srbije neradno će obeležiti 11. novembar - Dan primirja, koji 2026. pada u sredu. Na samom kraju godine, katolici i pripadnici drugih hrišćanskih zajednica imaće još jedan neradni dan, i to 25. decembra za Božić.

Neradni dani i praznici u Srbiji - 2026. godina

1. i 2. januar (četvrtak - petak): Nova godina - neradni dani

7. januar (sreda): Božić (pravoslavni) - neradni dan

27. januar (utorak): Sveti Sava - obeležava se radno

15, 16. i 17. februar (nedelja - utorak): Dan državnosti - neradni dani

20. mart (petak): Prvi dan Ramazanskog bajrama (islamska zajednica) - neradni dan

3, 4, 5. i 6. april (petak - ponedeljak): Uskršnji praznici (katolički i druge hrišćanske zajednice) - neradni dani

10, 11, 12. i 13. april (petak - ponedeljak): Vaskršnji praznici (pravoslavni) - neradni dani

22. april (sreda): Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i fašizma - radni dan

1. i 2. maj (petak - subota): Praznik rada - neradni dani

9. maj (subota): Dan pobede - radni dan

27. maj (sreda): Prvi dan Kurbanskog bajrama - neradni dan

28. jun (nedelja): Vidovdan - radni dan

20. septembar (nedelja): Prvi dan Jom Kipura - neradni dan

21. oktobar (sreda): Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - radni dan

11. novembar (sreda): Dan primirja u Prvom svetskom ratu - neradni dan

25. decembar (petak): Božić (katolički i druge hrišćanske zajednice) - neradni dan



Autor: Jovana Nerić