Klinika za kardiohirurgiju UKCS na svetskoj listi: Najbolji u minimalno invazivnoj kardiohirurgiji, prvi u svetu uradili petostruki bajpas

Klinika za kardiohirurgiju UKCS uradila je preko 300 operacija višesudovne bolesti srca, postižući odlične rezultate i mesto na svetskoj mapi ustanova koje pacijente leče na taj način.

Pre godinu dana Klinika za kardiohirurgiju UKCS, prvi u svetu, uradili su i petostruki bajpas, i zato u Srbiju na usavršavanje za minimalno invazivne bajpas operacije dolaze i lekari iz Evrope i sveta.

- Da se zahvalim doktoru na požrtvovanju, na pažnji, na obilasku, dolasku, svaki dan me je obilazio, nemam reči da kažem nešto negativno. Ovde je sve pozitivno na ovom odeljenju, sve. Ja sam bio svestan svega, gledam kako se radi, kako se oni ovde žrtvuju za pacijenta - rekao je Milovan Stefanović koji ima 72 godine.

Stefanović je iz Kraljeva, operisan je u ponedeljak, minimalno invazivnom procedurom, i sada je već kod kuće. Imao je bolest glavnog stabla leve koronarne arterije, što je jedno od hitnih stanja u kardiohirurgiji. Dobio je arterijske graftove.

- Nisam se mnogo raspitivao, prepustio sam se stručnjacima, kako oni odluče...ja sam u Kraljevu dobio dva stenta, posle su mi nešto našli, urođeno. Nisam se kontrolisao, ćerka mi je u zdravstvu, a ja stalno – neće mene, neće mene - dodaje Stefanović.

Milovan na kontrolu dolazi za mesec dana. Posle četvorostrukog baj pasa, oporavlja se i njegov cimer Radomir. Operisan je u sredu, a intervencija je trajala pet sati.

- Odmah sam ustao, sve je dobro... Šta su radili, ovde su me rasekli ne razumem se, ali i ja ću brzo kući, u ponedeljak - izjavio je Radomir Kostić (74).

Pre tri nedelje naši gosti su bili stručnjaci iz Univerzitetske klinike iz Hajdelberga, sada je kolega iz Auzburga, imali smo i mi gostovanje prošle godine u Bonu, letos su bile kolege iz Grčke, tako da interesovanje jeste veliko. Tu metodu smo na preko 300 operisanih bolesnika sa odličnim rezultatima, izdigli na jako visok nivo i to nije ostalo nezapaženo. Tako nam je jako drago da mi našu kuću, našu zemlju, izdižemo na mapu modernih kardiohirurških centara - kaže dr Danko Grujić iz Klinike za kardiohirurgiju, UKCS.

- Mi u našem centru izvodimo mnogobrojne kardiohirurške intervencije, i sada nam je cilj da usavršimo i minimalno invazivne procedure ugradnje graftova u krvne sudove koronarne arterije. Sa pažnjom sam posmatrao svaki korak tokom obe operacije. Drago mi je što sam ovde, i ova saradnja je veoma važna kako bismo i mi u našem univerziteskom centru počeli da primenjujemo tu metodu. Obišao sam vašu Kardiohirurgiju, upoznao stručnjake, i zaista sam zadivljen svime što sam video-rekao je Dr Andržej Jurašžek, kardiohirurg iz Nemačke.

Doktor Danko Grujić je dao drugu šansu za život i pacijentu kome je pre godinu dana ugradio petorostruki bajpas, koristeći isključivo arterijske graftove i sve to minimalno invazivnim putem na srcu koje kuca.

Zahvat je izveden rezom od pet centimetara kroz međurebarni prostor, bez presecanja koštanih struktura, dok je jedno plućno krilo bolesnika bilo isključeno. Pacijent je dobio novi život, a Srbija se upisala na svetsku mapu ovakvih procedura.

Autor: Jovana Nerić