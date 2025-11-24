Jedna odluka može da promeni život iz korena: Dovoljno je samo da je donesete

Sa distance nam sve izgleda drugačije, a posebno kada se osvrnemo na neke odluke koje smo doneli ili na one, koje nismo doneli, a trebalo je. Život zaista može da bude promenjen i to iz korena. Da li će to biti na dobro ili na loše, umnogome zavisi upravo od naših odluka.

Onog trenutka kada odlučimo da uložimo u sebe i svoje znanje, sve se menja. A zapravo se menjamo mi,samim tim što učimo nešto novo. Bilo da su to kursevi jezika ili možda kursevi računara, ali i neka stručna obuka, zašto da ne? Nikada nije kasno za novi početak, samo treba odlučiti.

Iako postoje mnoge institucije u našoj zemlji koje mogu odgovoriti na zahteve svih onih, koji imaju željuda nauče nešto novo i tako usmere svoj život u nekom drugom pravcu, jedna se izdvaja. Akademija Oxford na najbolji mogući način može da odgovori na zahteve apsolutno svakoga. Bez obzira da li želida nauči ili usavrši engleski ili bilo koji drugi strani jezik, odnosno da savlada neku novu veštinu ili, pakda se stručno osposobi, pa možda i prekvalifikuje ili dokvalifikuje.

Ono što je najbolje u svemu tome jeste što su kursevi stranih jezika, ali i mnoge druge obuke, koje uponudi ima Akademija Oxford, dostupni i u onlajn varijanti. A to znači da ne morate nigde da idete igubite vreme u prevozu, da biste stigli do poslovnice ove obrazovne institucije. Jednostavno, zavalite se usvoju omiljenu fotelju i učite ono što želite. Ima li šta jednostavnije?

Koji kurs izabrati?

Sad kada ste već odlučili da na najbolji mogući način uložite zarađeni novac, jednostavnim ulaganjem usvoje znanje i veštine, očekivano se postavlja pitanje i koji od mnoštva kurseva Akademije Oxford izabrati?

Mora se priznati da izbor nije uopšte lak.

Ipak, prvo i osnovno o čemu treba razmišljati u tom slučaju definitivno su kursevi stranih jezika. Čak iako znate dovoljno dobro recimo engleski, možda bi trebalo da naučite nemački ili francuski, odnosnoneki drugi strani jezik. Verovatno je svima poznato koliko znanje stranih jezika obogaćuje ne samosvakodnevicu, nego i koliko može uticati pozitivno na poslovno okruženje.

Svakako da Akademija Oxford nudi i mnoge druge, vrlo zanimljive i nadasve korisne edukacije, a kursevi računara su među njima mnogima najinteresantniji. Savladavanje osnovnih veština korišćenjaračunara ili njihovo unapređivanje uvek je dobitna kombinacija. A nije zgoreg ni upoznati se sakorišćenjem nekog programa, poput onoh namenjenih web ili grfičkom dizajnu, recimo.

Naravno da u obzir dolaze i stručne obuke, tako da možete steći zvanično priznati sertifikat zagrumera, električara ili masera, ali i savladati manikir, pedikir i nadogradnju noktiju, te se sertifikovati zamuškog ili ženskog frizera. I sve to samo je neznantni deo izuzetno bogate ponude kojom se AkademijaOxford može pohvaliti.

Čak i ako uprkos svim tim mogućnostima koje Akademija Oxford nudi ipak ne uspete da pronađeteedukaciju koja vas zanima, postoji rešenje. Platforma PREMIUM se može pohvaliti mnoštvom obukavrlo zanimljive i, nadasve korisne tematike. Tim pre što nije potrebno nikakvo naročito angažovanjekandidata, a pretplata traje šest meseci, osim ako za konkretni kurs nije drugačije naznačeno. Dakle, najjednostavnije moguće – registracija, uplata i odabir kursa na platformi Oxford PREMIUM, savimdovoljno za one koji baš i nemaju mnogo slobodnog vremena, a koji žele da nauče nešto novo izanimljivo.

I ne zaboravite da je sve u vašim rukama. Zato odlučite već danas da investirate u ono što vam nikonikada ne može oduzeti, vaše znanje i veštine koje će vam obogatiti život i otvoriti vrata za neke sasvimnove prilike.

Autor: Jovana Nerić