AKTUELNO

Društvo

VEČERAS U PONOĆ POGLEDAJTE U NEBO Sutra je sveti Jovan Milostivi i ove običaje treba ispoštovati

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Printscreen ||

Srpska pravoslavna crkva u utorak 25. novembra obeležava svetog Jovana Milostivog. Ovo su običaji koje bi trebalo ispoštovati noć uoči verskog praznika.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra slave praznik svetog Jovana Milostivog, koji je u kalendaru obeležen crnim slovom, ali se praznuje kao neradan dan. Sveštenici su mu zamerali što je pomagao hrišćanima i slušao njihove probleme.

Prema predanju, jednog dana mu je došla nevernica koja je tvrdila da su je lažno optužili da nije devica. Iako su ga savetovali da je ne primi, on ih je upitao:

"Ako ja nju sada ne primim, kako ću na kraju tražiti od Boga da mene primi k Njemu?", govorio je sveti Jovan.

Sveti Jovan Milostivi umro je 620. godine u izgnanstvu, bežeći pod naletom Persijanaca na Vizantiju. I tada je i dalje govorio da se neprijatelju ne treba svetiti, već da treba poštovati pravilo iz Novog zaveta: “ko tebe kamenom - ti njega hlebom”.

Jovana Milostivog obeležavaju sve hrišćanske crkve i smatraju ga svecom dobrote. Zbog toga se veruje da na taj dan treba da budete milostivi prema svakome ko zatraži vašu pomoć.

Ukoliko ste sa nekim u svađi, ili ljuti na nekoga ko vam je učinio nažao, oprostite. Veruje se da ko oprosti, vratiće mu se višestruko blagostanje i sreća. Postoji i verovanje koje nalaže da se u ponoć izlazi napolje, pogleda u nebo i zamisli želja koja bi trebalo da se odnosi na sreću, te se veruje da će se ona i ostvariti.

Autor: Jovana Nerić

#SPC

#Sveti Jovan Milostivi

#običaji

POVEZANE VESTI

Extra

Večeras u ponoć OBAVEZNO uradite ovo: Donosi sreću, ljubav i mir u kući!

Društvo

ČAK 14 GODINA PREŽIVEO U JAMI U KOJU JE BAČEN Slavimo svetog sveštenomučenika Grigorija: OVU KRATKU MOLITVU DANAS OBAVEZNO TREBA DA IZGOVORITE

Društvo

Običaj uoči Ivanjdana neudate devojke TREBA da ispoštuju: U narodu se veruje da donosi ljubav, sreću i zaštitu

Društvo

VERNICI SLAVE VELIKI PRAZNIK: Nikako ne uzimajte OVE PREDMETE U RUKE, a u ponoć zamislite TRI ŽELJE

Extra

Sutra je crveno slovo i veliki praznik: Ovo su običaji koje treba ispoštovati na Blagovesti

Društvo

KRSTOVDAN, BOGOJAVLJENJE, SVETI JOVAN: Pred nama su 3 velika praznika, evo kada se posti i šta obavezno morate da radite