VEČERAS U PONOĆ POGLEDAJTE U NEBO Sutra je sveti Jovan Milostivi i ove običaje treba ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva u utorak 25. novembra obeležava svetog Jovana Milostivog. Ovo su običaji koje bi trebalo ispoštovati noć uoči verskog praznika.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra slave praznik svetog Jovana Milostivog, koji je u kalendaru obeležen crnim slovom, ali se praznuje kao neradan dan. Sveštenici su mu zamerali što je pomagao hrišćanima i slušao njihove probleme.

Prema predanju, jednog dana mu je došla nevernica koja je tvrdila da su je lažno optužili da nije devica. Iako su ga savetovali da je ne primi, on ih je upitao:

"Ako ja nju sada ne primim, kako ću na kraju tražiti od Boga da mene primi k Njemu?", govorio je sveti Jovan.

Sveti Jovan Milostivi umro je 620. godine u izgnanstvu, bežeći pod naletom Persijanaca na Vizantiju. I tada je i dalje govorio da se neprijatelju ne treba svetiti, već da treba poštovati pravilo iz Novog zaveta: “ko tebe kamenom - ti njega hlebom”.

Jovana Milostivog obeležavaju sve hrišćanske crkve i smatraju ga svecom dobrote. Zbog toga se veruje da na taj dan treba da budete milostivi prema svakome ko zatraži vašu pomoć.

Ukoliko ste sa nekim u svađi, ili ljuti na nekoga ko vam je učinio nažao, oprostite. Veruje se da ko oprosti, vratiće mu se višestruko blagostanje i sreća. Postoji i verovanje koje nalaže da se u ponoć izlazi napolje, pogleda u nebo i zamisli želja koja bi trebalo da se odnosi na sreću, te se veruje da će se ona i ostvariti.



Autor: Jovana Nerić