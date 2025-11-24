AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Kamioni na Batrovcima čekaju 5 sati, evo kakva je situacija na drugim prelazima

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čekaju na izlazu iz Srbije pet sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Šid ka Hrvatskoj teretna vozila čekaju oko četiri sata, a na Sremskoj Rači ka Bosni Hercegovini oko dva sata.

Isto toliko se zadržavaju i na Kelebiji ka Mađarskoj, dok na prelazima Bezdan ka Hrvatskoj i Preševo ka Makedoniji čekaju od sat i po do dva.

Povoljne vremenske prilike omogućavaju nemsetano odvijanje saobraćaja, naveo je AMSS.

Autor: D.Bošković