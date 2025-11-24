AKTUELNO

Društvo

AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Kamioni na Batrovcima čekaju 5 sati, evo kakva je situacija na drugim prelazima

Izvor: Beta, Foto: Pixabay.com ||

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čekaju na izlazu iz Srbije pet sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Šid ka Hrvatskoj teretna vozila čekaju oko četiri sata, a na Sremskoj Rači ka Bosni Hercegovini oko dva sata.

Isto toliko se zadržavaju i na Kelebiji ka Mađarskoj, dok na prelazima Bezdan ka Hrvatskoj i Preševo ka Makedoniji čekaju od sat i po do dva.

Povoljne vremenske prilike omogućavaju nemsetano odvijanje saobraćaja, naveo je AMSS.

Autor: D.Bošković

#AMSS

#Batrovci

#KAMIONI

#granice

#vece

POVEZANE VESTI

Društvo

KAMIONI NA BATROVCIMA ČEKAJU DO 10 SATI - Evo kakva je situacija na ostalim prelazima

Društvo

NA BATROVCIMA SE ČEKA 7 SATI! Evo kakva je situacija na ostalim prelazima!

Društvo

AMSS OBJAVIO TRENUTNO STANJE NA GRANICAMA: Teretna vozila na prelazu Šid čekaju 3 sata, evo kakva je situacija na drugim prelazima

Društvo

Nešto bolja situacija na graničnim prelazima: Kamioni čekaju 4 SATA na Batrovcima

Društvo

Teretna vozila na Batrovcima čekaju pet sati

Društvo

Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju pet sati