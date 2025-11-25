Pomozite danas nekome i pokažite humanost na delu! Evo i kako i gde - vaše malo nekome znači puno!

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

Valjevo, Crveni krst 9-15 časova

Novi Beograd, Gradska opština 10-14 časova

Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova

Smederevo, Gimnazija 12-16 časova

Stari grad, Prva ekonomska škola 13-17 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Autor: A.A.