Oprez! Puni domovi zdralja zbog OVOG VIRUSA, na udaru su i deca i odrasli, ali zbog 2 faktora najmlađi češće obole! Sve počinje jednim simptomom

U domovima zdravlja širom zemlje poslednjih nedelja primećen je porast broja pacijenata, kako odraslih tako i dece, koji se javljaju sa simptomima koji upućuju na infekciju rotavirusom. Iako je ovaj virus najčešći među decom, lekari napominju da ni odrasli nisu pošteđeni, naročito tokom sezonskih talasa.

Pedijatar dr Saša Milićević kaže da tačne sezone određenih virusa skoro pa i nema više te da tokom čitave godine imamo stomačne viruse i kod dece i kod odraslih, s tim što je kod dece nešto više, zato što je imunitet slabiji.

- Deca imaju taj socijalni kontakt, manje peru ruke, razmenjuju igračke, a ti virusi se prenose oralnim putem, dakle kontaminiranim ručicama, mada mogu i kapljičnim putem - objašnjava dr Milićević naglašavajući da ne možemo decu stalno, usred igre, terati da peru ruke:

- Tipični simptomi su bol u stomaku, dijareja, vrlo često postoji i nagon za povraćanjem, a povišena temperatura može da bude, ali i ne mora. Dete je malaksalo, a ako je u pitanju beba, obično se manifestuje kroz problem sa sisanjem. Tada uvek preti opasnost od dehidracije! Što je dete manje, opasnost je veća.

Kad dete voditi kod lekara

Doktor podseća i da dete odmah po pojavljivanju prvih simptoma rotavirusa roditelji treba da odvedu kod lekara kako bi uradili sve potrebne analize.

- Treba uraditi bris usta i nosa. Bris usta i nosa je jako bitan jer on pokazuje da li dete ima virus ili bakteriju. Ako dete ima temperaturu, bilo bi najbolje da roditelji dete ne šalju u kolektiv, odnosno u školu. Virusi i bakterije se jako brzo šire i prenose sa tela na telo, tako da bi to moglo dovesti do zaražavanja ostale dece - ističe doktor.

Simptomi rotavirusa:

povišena temperatura

povraćanje

bolovi u stomaku

dehidratacija

gubitak apetita

opšte loše stanje

umor i razdražljivost

Lekari naglašavaju da simptomi traju obično od tri do osam dana.

Kako se rotavirus leči?

Rotavirusna infekcija se ne leči antibioticima, jer je reč o virusu. Terapija je simptomatska, a najvažniji deo lečenja je nadoknada izgubljene tečnosti i elektrolita.

Preporučuje se:

uzimanje oralnih rehidracionih rastvora,

postepeno uvođenje lagane hrane,

mirovanje,

kontrola temperature i praćenje simptoma.

U težim slučajevima, posebno kod male dece i starijih osoba, može biti potrebna hospitalizacija zbog intravenske nadoknade tečnosti.

Da li je rotavirus opasan?

Kod većine ljudi rotavirus prolazi bez ozbiljnijih posledica i traje nekoliko dana. Međutim, kod male dece, beba, starijih osoba i onih sa oslabljenim imunitetom može biti opasan upravo zbog rizika od teške dehidracije. Rano prepoznavanje simptoma i pravovremena rehidracija ključ su bezbednog oporavka.

- Kada je u pitanju dete, zbog dehidratacije koža bude suva, oči su "upale“, jezik bude obložen i beo. Dete bude totalno malaksalo. Sluznice su suve. Imamo manje lučenje mokraće, da bi organizam zadržavao vodu. Dete stalno liže usne. Najčešće se po tome prepoznaje i to je nešto što ne možete da ne uočite - zaključio je dr Milićević.

Autor: A.A.