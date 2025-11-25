'KONTINUITET U POMOĆI PENZIONERIMA NAM JE VAŽAN' Ognjenović o novom povećanju penzija: Radom, zalaganjem, stabilnom ekonomijom, otvaranjem novih radnih mesta možemo da postignemo rezultate (VIDEO)

Relja Ognjenović, direktor PIO fonda, najavio je novo povećanje penzija od 1. decembra, kao i nove pakete pomoći za penzionere.

Od 1. decembra penzije u Srbiji biće uvećan za 12,2 odsto.

Kada će ove penzije biti isplaćene i koliko će iznosti posle novog povećanja, u Novom jutru govorio je Relja Ognjenović, direktor PIO fonda.

Kako je najavio sve je spremno za novo povećanje.

- Novac je obezbeđen i ide povećanje od 12,2 odsto koje će leći na račune naših penzinera - rekao je Ognjenović na početku i objasnio kako se došlo do cifre od 12,2 odsto.

- Mi smo uslovljenim određenim parametrima u državi, bruto domaćim proizvodom, ovog puta smo zbog dobre situacije u državi, bez obzira na probleme koje smo imali prethodnih 12 meseci, uspeli da se izborimo za najbolju opciju za naše penzionere. Ovo povećanje od 12,2 odsto je ozbiljno. Ako uzmemo u obzir da smo u prethodnoj godini imali povećanje koje je isplaćeno u januaru to je ukupno 24,4 odsto u proteklih godinu dana. Ako uzmemo u obzir da je inflacija bila jednocifrena, to povećanje još više dobija na snazi - rekao je Ognjenović.

On je istakao da je sada prosečna penzija veća za 6.000 dinara pa je iznos 56.860 dinara.

- Podsetiću da je predsednik Srbije planom 2025. obećao da će ljudi u Srbiji imati prosečnu penziju 430 do 450 evra, a mi smo došli do 485 evra, što znači da smo daleko premašili plan. Samo pokazujemo time da radom, da našim zalaganjem, da stabilnom ekonomijom, da otvaranjem novih radnih mesta možemo da postignemo rezultate. Nikakvim blokadama, nikakvim protestima ne možemo sa jedne strane da branimo da deca idu u škole, da ljudi rade, da blokiramo puteve, da pozivamo poljoprivrednike da ne rade, a da očekujemo da će skakati i plate i penzije i minimalci.

Srpska privreda pokazala je otpornost na sve što se dešavalo u zemlji.

- Penzije će biti povećane od 1. decembra, a ono što ekskluzivno mogu da kažem u vašoj emisije je da će na zahtev predsednika biti isplaćene u prvim danima januara, pre Badnjeg dan, kako bi našim penzionerima koji primaju novac na račune u saradnji sa Poštanskom štedionicom, ali i u saradnji sa Poštom Srbije dostavimo svim penzionerima zaključno sa 5. januarom novac, kako bi naši najstariji sugrađani mirno proveli praznike- rekao je Ognjenović.

- Nama nije samo cilj povećanje penzija, već povećanje naknada isto za 12,2 odsto. Kontinuitet u pomoći penzionerima nam je jako važan, pa smo ove godine opredelili 1,4 milijarde dinara za pomoć penzionerima. Tu su uključeni besplatni odlasci u banje za preko 22 hiljade penzionera što je i kapacitet banja u Srbiji koje su dali PIO fondu - rekao je Ognjenović i dodao da je osnovni kriterijum za prijavu visina penzije.

Šta će biti prioritna raspoređivanja u 2026. godini.

- Ono što smo gledali je da osnovni vid društvenog standarda povećamo za 168 miliona povećati budžet za pomoć penzionerima sa najmanjim primanjima i onim penzionerima koji su ugroženi. Gledali smo da ukoliko ne možemo linearno da povećamo penzije, da oni sa najmanjim primanjima dobiju veće penzije, onda da podelimo pakte solidarne pomoći. Ove godine smo podelili oko 94 hiljade paketa, dok za sledeću godinu spremamo još veći broj paketa. To su paketi sa osnovnim životnim namirnicama, od kućne hemije, hrane, u tom paketu ima 11 različitih proizvoda. Penzioneri su zahvalni jer to znači kućnom budžetu- rekao je Ognjenović.

On je dodao da se radi na tome da se proširi vid društvenog standarda i da će to biti veliko iznenađenje.

Pomoć za osobe sa invaliditetom U saradnji sa ministarstvima i preduzećima sprema se pomoć za osobe sa invaliditetom. - Osobe sa invaliditetom su uvek negde između ministarstava i preduzeća, mi ćemo se truditi i da njima pomognemo i to ćemo raditi najviše sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i sa koleginicom Biljanom Barošević koja je izuzetno predana svom poslu - rekao je Ognjenović.

Autor: Jovana Nerić