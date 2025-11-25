NIKOLINA (8) SE BORI SA TEŠKIM BOLESTIMA - Pomozimo joj da ima srećnije detinjstvo! BUDIMO HUMANI!

Nikolina Ćirić (2017), bori se sa teškim bolestima, a naša pomoć joj je neophodna, kako bi se lakše izborila sa izazovima koje ta borba iziskuje.

Nikolina je dete iz treće uredno vođene i kontrolisane trudnoće. Rođena je prevremeno u 29. GN sa svega 850 grama. Po rođenju je prevedena u inkubator gde je dobila moždano krvarenje.

Uspostavljena je dijagnoza hidrocefalusa (G942 Hydrocephalus in morbis aliis alibi classificatis), cerebralne paralize (G80 Paralysis cerebralis) kao i epilepsije (G40 epilepsia).

Operativno je lečena u UDK Tiršova gde je ugrađen VP šant a nakon dve godine rađena je revizija.

Nikolina obavlja fizikalne tretmane. Pomaka ima, ali nedovoljno. Da bi napredovala potreban je intenzivan rad.

Usled pojave plikova i osipa u predelu šaka i karlice, uz prisustvo pečata i ranica sa tendencijom širenja Nikolina je praćena i od strane dermatologa jer je reč o dugotrajnom procesu lečenja koji zahteva kontinuirano praćenje i terapijsku podršku.

Porodica nije u mogućnosti da sama finansira lečenje pa se ovim putem obraća svim humanim ljudima da pomognu svojim donacijama.

Sredstva su potrebna za lečenje, operativne zahvate, fizikalne terapije, logopedske tretmane, tretmane matičnim ćelijama, kontrolne preglede, neurorehabilitacije robotikom, rehabilitacije u banjskim uslovima i za ortopedska pomagala, putne troškove i troškove smeštaja tokom lečenja.

Za Nikolinino lepše sutra! Budimo humani!

Pomozimo Nikolini!

Autor: A.A.