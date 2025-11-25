Siniša Mali o Predlogu budžeta za 2026. godinu: Predviđeni prihodi i primanja 2,9 odsto viši u odnosu na 2025.

Ministar finasija Siniša Mali oglasio se povodom Predloga budžeta za 2026. godinu.

Poslanici Skupštine Srbije danas počinju novu sednicu na čijem dnevnom redu je 58 tačaka, među kojima su Predlog budžeta za 2026. godinu.

Ministar finasija Siniša Mali oglasio se ovim povodom, te otkrio detalje o predlogu budžeta.

- Predloženim budžetom za 2026. godinu, koji je od danas na sednici Parlamenta, nastavljamo borbu za jaku i snažnu Srbiju, za stabilnu ekonomiju, za nove kapitalne investicije, nove investitore i nova radna mesta. Sve to radimo zarad boljeg i kvalitetnijeg života naših građana, i to uprkos blokadama i pokušajima, koji traju već godinu dana, da se naša privreda uruši, da se napredak Srbije zaustavi, da naša zemlja stane. Naša je obaveza da nastavimo politiku daljeg ekonomskog jačanja naše zemlje, podrške građanima i privredi, da nastavimo da se borimo sa globalnim i unutrašnjim izazovima, sa što manjim posledicama po građane.

Ovaj predlog budžeta je je razvojan, socijalno orijentisan i usmeren ka daljem ekonomskom osnaživanju naše zemlje i ka podršci građanima i privredi. To znači da prioritet ostaje poboljšanje životnog standarda građana, kroz rast njihovih primanja, jačanje privrede i nastavak investicionog talasa koji smo započeli, a koji je predviđen programom “Skok u budućnost”. Nastavljamo sa realizacijom velikih kapitalnih projekata u oblasti saobraćaja, energetike, zdravstva, obrazovanja, nauke, kulture, sporta… Istovremeno, nastavljamo sa pripremama za Međunarodnu specijalizovanu izložbu Ekspo, čiji ćemo biti domaćin 2027. godine, a koja će ojačati međunarodnu poziciju naše zemlje i staviti nas u centar sveta te godine.

Ukupni prihodi i primanja predviđeni predlogom budžeta za 2026. godinu iznose 2.414,7 milijardi dinara. To je za 68,5 milijardi dinara, odnosno 2,9 odsto, više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu, dok su u odnosu na ažuriranu procenu veći za 4,2 odsto.

Predloženim budžetom su predviđeni ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 2.751,7 milijardi dinara.

Projektovana stopa privrednog rasta za 2026. godinu, prema proceni Ministarstva finansija, iznosi 3 odsto BDP. U apsolutnom iznosu to je 11.085,1 milijardi dinara, odnosno 94,6 milijardi evra u 2026. godini. To nas vodi ka ispunjenju obećanja i cilju da u 2027. godini naš BDP u apsolutnom iznosu pređe sto milijardi evra - poručio je Siniša Mali.

Autor: A.A.