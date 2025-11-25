Oglasio se NIS: Počinju pripreme za obustavu rada postrojenja u Rafineriji nafte u Pančevu

Usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS, Rafinerija nafte Pančevo počinje sa pripremama za obustavu rada, saopšteno je iz NIS.

U prvoj fazi postrojenja su uvedena u toplu cirkulaciju, a ceo proces izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožijim ekološkim standardima i pravilima bezbednosti i zdravlja na radu. Aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo tokom trajanja tople cirkulacije biće organizovane na taj način da rafinerijska postrojenja budu spremna za start čim se za to steknu uslovi, odnosno čim bude dobijena informacija o raspoloživosti sirove nafte.

U ovom trenutku, kompanija NIS nastavlja snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima bez zastoja, zahvaljujući ranije obezbeđenim zalihama.

Кompanija NIS izražava nadu da će u što je moguće kraćem roku ponovo biti uspostavljen redovan rad Rafinerije nafte Pančevo koja je važna ne samo za snabdevanje Srbije, već i regionalnih tržišta. Pančevačka rafinerija je jedna od najmodernijih u regionu i u nju je od 2009. godine investirano više od 900 miliona evra. Pored značaja za stabilnost snabdevanja naftnim derivatima, Rafinerija nafte Pančevo ključna je i za rad HIP Petrohemije, koja će takođe početi pripreme za obustavu rada u narednom periodu.

NIS ponovo ističe da svoje poslovanje zasniva na strogom poštovanju zakona Republike Srbije i drugih država na čijim tržištima posluje i da ničim nije doprinela uvođenju sankcija koje ugrožavaju rad kompanije i socijalnu stabilnost više od 13.500 zaposlenih. Кompanija ostaje posvećena naporima da u što je moguće kraćem roku bude delistirana sa SDN liste američkog Ministarstva finansija ili ishoduje novu posebnu licencu koja će joj omogućiti nesmetano poslovanje, u čemu ima snažnu podršku državnih organa Republike Srbije.

Autor: A.A.