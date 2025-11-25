NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ! Evo kada tačno stiže TOTALNI VREMENSKI OBRT: Temperatura pada, a biće i snega!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje o značajnoj promeni vremena koja Srbiju očekuje u narednim danima. Meteorolozi najavljuju zahlađenje, kišu i sneg, čak i u nižim predelima!

Prema prognozi RHMZ, kiša koja će uveče zahvatiti zapadne i severne, tokom noći proširiće se i na ostale krajeve naše zemlјe uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

Sutra hladno

- U sredu pretežno oblačno i hladnije, ujutro i pre podne mestimično s kišom, a posle podne i uveče kiša se očekuje uglavnom u južnim i jugoistočnim, a u toku noći ponegde i u centralnim krajevima - ističu.

Kako dodaju iz RHMZ, sutra se očekuje i umeren zapadni i severozapadni, a na jugu ujutro i pre podne južni i jugozapadni vetar, koji će posle podne biti u slablјenju.

- Jutarnja temperatura od 3 do 11 stepeni, najviša dnevna od 7 na severu do 14 stepeni na jugoistoku - najavili su.

Za četvrtak i petak RHMZ najavio sneg

U noći između srede i četvrtka temperatura će nastaviti da pada, pa će na zapadu, jugozapadu i u planinskim predelima juga Srbije početi sneg.

- U četvrtak i petak oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača - upozorava RHMZ.

Susnežica i sneg očekuju se lokalno i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije, gde je moguć i tanak snežni pokrivač.

- Najmanje padavina se očekuje na severu, gde će u četvrtak biti uglavnom suvo - napominju.

Prvog dana vikenda, tačnije u subotu, očekuje se i prestanak padavina, najavljuju iz RHMZ.

- Od nedelјe uglavnom suvo uz delimično razvedravanje i postepeni porast temperature - zaključili su.

Autor: D.Bošković