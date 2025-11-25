NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ! Evo kada tačno stiže TOTALNI VREMENSKI OBRT: Temperatura pada, a biće i snega!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje o značajnoj promeni vremena koja Srbiju očekuje u narednim danima. Meteorolozi najavljuju zahlađenje, kišu i sneg, čak i u nižim predelima!
Prema prognozi RHMZ, kiša koja će uveče zahvatiti zapadne i severne, tokom noći proširiće se i na ostale krajeve naše zemlјe uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.
Sutra hladno
- U sredu pretežno oblačno i hladnije, ujutro i pre podne mestimično s kišom, a posle podne i uveče kiša se očekuje uglavnom u južnim i jugoistočnim, a u toku noći ponegde i u centralnim krajevima - ističu.
Kako dodaju iz RHMZ, sutra se očekuje i umeren zapadni i severozapadni, a na jugu ujutro i pre podne južni i jugozapadni vetar, koji će posle podne biti u slablјenju.
- Jutarnja temperatura od 3 do 11 stepeni, najviša dnevna od 7 na severu do 14 stepeni na jugoistoku - najavili su.
Za četvrtak i petak RHMZ najavio sneg
U noći između srede i četvrtka temperatura će nastaviti da pada, pa će na zapadu, jugozapadu i u planinskim predelima juga Srbije početi sneg.
- U četvrtak i petak oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača - upozorava RHMZ.
Susnežica i sneg očekuju se lokalno i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije, gde je moguć i tanak snežni pokrivač.
- Najmanje padavina se očekuje na severu, gde će u četvrtak biti uglavnom suvo - napominju.
Prvog dana vikenda, tačnije u subotu, očekuje se i prestanak padavina, najavljuju iz RHMZ.
- Od nedelјe uglavnom suvo uz delimično razvedravanje i postepeni porast temperature - zaključili su.
Autor: D.Bošković