AMSS UPOZORAVA VOZAČE: Oprez na putu zbog magle, poledice i mogućih odrona

Posle hladnog jutra, na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka zbog prisutne magle, sumaglice i vlažnih kolovoza postoji veća opasnost od proklizavanja točkova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozače će u dnevnim satima pratiti bolji uslovi za vožnju, navode iz AMSS-a i apeluju na sporiju vožnju i na brojnim deonicama puteva koje prolaze kroz useke i klisure, zbog mogućih odrona.

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, navode iz JP "Putevi Srbije".

Napominju da na teritoriji opštine Zaječara ima sitnih odrona duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Na putevima van gradova vozače očekuje umeren intezitet saobraćaja, ali i dosta izmena u saobraćaju zbog aktuelnih radova.

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ 2025/26. u 4.58 časova, najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega, kao i državni putevi II prioriteta i putni pravci III prioriteta održavanja.

Nema zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom na putnim pravcima.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I B-35 Knjaževac - Tresibaba

I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica

I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac

II A-161 Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Na teretnim terminalima, na izlazu, na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija vozila se zadržavaju tri sata, na Batrovcima devet sati, a na Šidu pet sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Autor: Marija Radić