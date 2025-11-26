EVO KOJI DELOVI BEOGRADA DANAS OSTAJU BEZ STRUJE: Planirani radovi u delovima ovih 10 opština

Na EDB spisku planiranih radova danas je 10 beogradskih opština.
Spisak isključenja struje
Stari grad
08:30 - 13:00 DžORDžA VAŠINGTONA: 54,58-58V/1, GENERALA LEŠJANINA: 2-18,1-5, MAJKE JEVROSIME: 2-8V/2, SVETOGORSKA: 48-50,47-49, TAKOVSKA: 23-25,37-39,13-13F/8,17-21,27-35,39A,
Palilula
08:30 - 13:00 27 MARTA: 2-4, TAKOVSKA: 4-6,10-12,16-20,
Savski venac
09:00 - 15:00 BRANKOVA: 7, JUG-BOGDANOVA: 6-8A,
Voždovac
10:00 - 16:00 MAKSIMA GORKOG: 82-82F/8, RADE KONČARA: 6,
08:00 - 18:00 Đ ANDREJEVIĆA KUNA: 12-20,15-17, MEŠTROVIĆEVA: 12-16,5-11,
09:00 - 17:00 Naselje JAJINCI: BULEVAR JNA: 116B,144-148B, DR MILA BOŠKOVIĆA: 44B,50A,54-54B,58-60,55-57, MILUTINA MILjKOVIĆA: pp 13,2-16,20-26,30-70A,78,1-15B,67,77A,83-85V, VUKOSAVE OLjAČA: 2-14,46,1-13,
Novi Beograd
08:30 - 12:30 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: bb,167-173,191-205, MILUTINA MILANKOVIĆA: 174-184, TOŠIN BUNAR: 224,
09:00 - 17:00 AUTOPUT BG-ŠID: 69A,73-73a,
Zemun
09:00 - 17:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: 26g-26H,32,300G,
Obrenovac
09:00 - 11:00 Naselje OBRENOVAC: MILOŠA OBRENOVIĆA: 6-6B,
11:00 - 15:00 Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 6-6Z, ĐAČKOG BATALjONA: 19,23A, POSAVSKIH NORVEŽANA: 19-23B,
Mladenovac
09:00 - 15:00 Naselje BELjEVAC: BELjEVAČKA: 52, Naselje MARKOVAC: BELjEVAČKA: 38,23,29A, MARKOVAC: 4-4B,8A,14A,28-28A,1A,13A,
Surčin
09:00 - 17:00 Naselje SURČIN: CARICE MILICE: 8-14,9, FEDERIKA FELINIJA: 4,8A-8C,19-21, KOSTE ABRAŠEVIĆ: 10,14,1,5,11-15, KRALjA PETRA PRVOG: 6-8,12,1, MILANA KONjOVIĆA: 12-16A,20-28g,32-34A,48,52g-52v,56-58B,72,21,29B,35-43v,49-57,63-67, MILOŠA CRNjANSKOG: 2-4,8,14-16,11-13, MILOVANA GLIŠIĆA: 10,7,11-13, NEMANjINA: 4-6,10,16-20,5B-17A,23-25, PATRIJARHA PAVLA: 4-8a,12-22,3-7, PERUNOVA: 4-8,12-16,1-3,9-17, SVETOG SAVE: 2,20,24,76,84-94,1A-11,19,27,43-47,53-57,61-65,69,73,77,81-81C,85-87,91-97,101-103,107,111A-115,119-123,127-129,137-141,145a,153, UŽIČKA: 14-16,20,3-7,11, VALjEVSKA: 13, VASILIJA OSTROŠKOG: 2,6-6A,10-12,18,28,32,50,62,66-76,5,9-13,43,49-61B,69,77-81C, VIKTORA STARČIĆA: 1, VOJISLAVA ILIĆA: 6-14A,
08:30 - 12:00 Naselje BEČMEN: DOBANOVAČKA: 2-26,3-19, STEVANA RADIŠIĆA: 2-4,14,18,32,1-19,23-25a,29, VUKA KARADžIĆA: 8-18,3-9,13-13A,
Lazarevac 12:00 - 14:00 Lazarevac:ulice Igmanska,Dr.Đorđa Kovačevića 21,23,25,25a,25c,Stefana Nemanje 1-23(leva strana),2-34(desna strana)
