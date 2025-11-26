DRAMA u Srbiji još uvek traje! Ana krenula sa Zlatibora, nestala kod Čačka: Otac traži pomoć, sumnja se na OVO

Ana Radović (20) nestala je 23. novembra, kada je sa Zlatibora krenula ka Beogradu na fakultet i potraga za devojkom ulazi u četvrti dan.

Porodica je neutešna, a jedini trag su kratke informacije da joj je telefon bio dostupan još 14 sati nakon poslednjeg poziva, pre nego što se ugasio.

Dvadesetogodišnja Ana Radović nestala je u nedelju popodne. Poslednji put ju je čuo njen brat u 18.45 sati, dok se devojka nalazila u blizini Čačka, potvrđuje njen otac, Miloš Radović.

"Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna. Mislim da je verovatnoća da je doživela saobraćajnu nesreću mala", rekao je neutešni otac za "Blic".

Njegovu sumnju potkrepljuju i zvanične informacije. Otac kaže da mu je iz policije rečeno da na dan Aninog nestanka nije prijavljena nijedna saobraćajna nesreća na toj deonici puta.

Porodica od trenutka gašenja telefona više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi, zbog čega je uputila javni apel.

"Svaka pomoć u ovom trenutku nam je dobrodošla," poručio je Miloš Radović, apelujući na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Ani ili su je videli da se odmah jave najbližoj policijskoj stanici.

Policija pretražuje Moravu i jezero Međuvršje

Istraga o Aninom nestanku odvija se paralelno sa potragom na području Ovčarsko-kablarske klisure. Naime, juče je prijavljeno sumnje da je automobil sleteo u jezero Međuvršje.

Vatrogasci spasioci i ronioci Žandarmerije detaljno pretražuju deo Zapadne Morave između dve brane u Pakovraću i Ovčar Banji. Specijalizovani tim za spasavanje na vodi iz Čačka obišao je sedam kilometara dugu deonicu, ali potraga, koja je trajala pet sati, za sada nije dala rezultate.

Tužilaštvo: Nema zvanične potvrde da su slučajevi povezani

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu, gde je slučaj nestale devojke prijavljen, kažu da za sada ne može pouzdano da se tvrdi da li je Ana Radović možda ista osoba za kojom se traga u Međuvršju, ili je reč o drugoj osobi.

Policija intenzivno sprovodi pretragu i istragu.

- Policija preduzima potragu za njom i u toku je operativni rad i analiza baznih stanica- kaže naš izvor.

Za sada, jedino što je zvanično potvrđeno jeste da je prijavljen nestanak devojke sa Zlatibora.

Policija i OJT Užice nastavljaju rad na rasvetljavanju svih okolnosti oba slučaja.

