VEČERAS SE SPREMITE ZA SNEŽNE PADAVINE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije će se PRVO zabeleti!

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- U toku večeri i u prvom delu noći obilnija kiša očekuje se na jugu i jugoistoku Srbije, od 20 do 30 mm.

U toku noći padavinska zona proširiće se na većinu krajeva južno od Save i Dunava. U zapadnoj, centralnoj i jugozapadnoj Srbiji kiša će, osim u brdsko-planinskim predelima, preći u sneg i u nižim oblastima mestimično uz zadržavanje snega i stvaranje snežnog pokrivača. Kratkotrajni jači intenzitet snega koji će se javljati u prekidima u drugom delu noći i pred jutro uslovljavaće smanjenu vidljivost i zadržavanje snega na kolovozu tako da je potreban oprez svim učesnicima u saobraćaju.

DO SUBOTE ČESTE PADAVINE

Sutra (27.11.) u većem delu Srbije oblačno i hladnije s kišom i snegom. Padavine se očekuju najpre ujutro i pre podne, tokom dana će kratkotrajno prestati, a kasnije posle podne i uveče ponovo se očekuju širom Srbije. U nižim predelima padaće pretežno kiša i susnežica, u brdsko-planinskim sneg (uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača), a u večernjim, noćnim i jutarnjim satima pojava snega očekuje se i u nižim predelima. Kiša koja će se lediti na tlu ujutro i pre podne je moguća u oblasti Homolja, a u toku večeri i noći i u drugim brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. U Vojvodini veći deo dana suvo, a na severu Bačke i Banata i uz sunčane intervale. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja, u većini mesta u intervalu od 0 do 5 °S, a na istoku i jugoistoku zemlje i do 7 °S.

Do subote (29.11.) pretežno oblačno i hladno s čestom pojavom kiše i snega. Povremene epizode jačeg snega koje se u brdsko-planinskim predelima očekuju u prekidima usloviće smanjenu vidljivost i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Prolazne epizode jačeg snega biće češće u večernjim i noćnim satima kada će se sneg zadržavati i na pojedinim lokalitetima u nižim predelima, uglavnom u zapadnim, centralnim i jugozapadnim krajevima Srbije. U oblasti Homoljskih planina i na jugoistoku u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niskih temperatura, kiša se u višim predelima mestimično može lediti na tlu. Oprez se pre svega savetuje svim učesnicima u saobraćaju.



Od nedelje (30.11.) do kraja perioda (04.12.) uglavnom suvo i stabilnije uz jutarnju maglu i nisku oblačnost. Tokom dana sunčani intervali i u većini mesta porast temperature, osim u maglovitim oblastima, gde će biti hladnije. - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: D.Bošković