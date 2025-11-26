Trik sa laktom otkriva imate li temperaturu: Saznajte bez toplomera da li vam telo gori

Jedan jednostavan trik otkriva da li imate povišenu temperaturu bez korišćenja toplomera.

Prvo, dodirnite sopstvenu kožu i osetite njenu temperaturu.

Zatim, uporedite to sa kožom druge osobe. Ako je njihova koža znatno toplija od vaše, to može biti znak da imaju temperaturu.



Još jedan način da proverite da li neko ima temperaturu je da povučete kožu na unutrašnjoj strani nadlaktice. Ako se koža ne vrati odmah na svoje mesto i ostane "usporena", to može ukazivati na dehidraciju, što je čest znak povišene temperature.

Autor: D.Bošković