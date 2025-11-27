DELOVI OVIH 8 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS SU BEZ STRUJE: Isključenja kreću već od 8 i 30 sati

EDB Beograd za danas je planirala radove na Zvezdari.
Spisak isključenja struje:
Vračar
08:30 - 14:00 ALEKSE NENADOVIĆA: 15,19, KNEGINjE ZORKE: 10-16A,7-19A, KRUŠEDOLSKA: 2-2A, SVETOG SAVE: 16-18,10-12,20-22A,26-28,19-33A,37A-43,
Savski venac
23:30 - 06:00 BULEVAR VUDROA VILSONA: 12,
Voždovac
09:00 - 14:00 ĐORĐA KRATOVCA: 8,1,5, MAKSIMA GORKOG: 78-78,82-82F/8,88-90,117,127, RADE KONČARA: 6, STRUMIČKA: 7,11, TETOVSKA: 6,1,7, TODORA DUKINA: 24,28,17,21,29-31,
08:00 - 18:00 BRAĆE JERKOVIĆA: 199-203, Naselje BEOGRAD: VOJVODE VLAHOVIĆA: 3A-5B,
Novi Beograd
11:00 - 14:00 SAVSKI NASIP: BB,
Zemun
08:30 - 12:30 AVIJATIČARSKI TRG : BB,6-10V/2, BEOGRADSKA: 6-14,1-13, DAVIDOVIĆEVA: 2-6,1-5, DR PETRA MARKOVIĆA : 2-8,12-24,1-7, GLAVNA : BB,2-10,1A, JOVANA SUBOTIĆA: 2-8V/2,1-11, KOSOVSKA: 4-8,12,1-5V/2, MARKA NIKOLIĆA : 1-3,9, NEMANjINA: 25,
11:00 - 14:00 Naselje BOLjEVCI: SAVSKI NASIP: BB,BB,
09:00 - 16:00 NjEGOŠEVA: 2-8,1-25, TRG BRANKA RADIČEVIĆA: 2-10,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje Stubline: DAVIDOVIĆA KRAJ 1. DEO: 228A-230B,201B,227, DOM: 566, DORĆOLA: 0,20,148A-152B,156A,162,204A,143A-145,151A-153,157A,233-233A,1111BB, GRČIĆA KRAJ: 112A,196,200B,216A,228,7A,129A-129B,193B-197,201A-209B,217, JELIĆA KRAJ: 128G,207,219A-219C, KOD RADIO STANICE: 151, PUT ZA GIRČIĆA KRAJ: 226B,209B, STUBLINE: 126,148,152,192,196-204,212-216,228-230,59,145,149-151,155,199,207,213,217,227-229,567,
Surčin
09:00 - 13:00 Naselje DOBANOVCI: ŽARKA JELIĆA: 18-32,36,9b-47A,53-57,
11:00 - 14:00 Naselje BOLjEVCI: BRAĆE VESELINOVIĆ: BB, BRANKA OSTOJIĆA: 2-14,18-22A,28,1-13,17-21B,27, ČMELIKOVO NASELjE: 98-104,108-126,69-71,75-125, RELjE OPARUŠIĆA: 2-6,10-26,1-19, RIBARSKA: 2-14,1-5, SAVE ŠUMANOVIĆA: 2-16,1-15, ŠILjINA: 1-1A,7-9,13-47,51,55-109,113-115,121-125,129-133,137-141, UČITELjA JOVANOVIĆA: 4,3-5, ULICA MIRA: 172-220,224,228,232-264,169-207, Naselje PROGAR: BRAĆE DOLOVAC: 2-8,12-14,1,9, BRAĆE RADIĆ: 2-42,1-5,9,13-25, DVANAESTOG AVGUSTA: 2-22,26-74,78-114A,118-132,1-1,5-79,85-117,123-125, MALA AMERIKA: 2-14,84-88,92,1-19,29,43,75, MOMIRA PUCAREVIĆA: 2-18,1-29, NOVOSADSKA: 2-12,18-20,21, OSAMNAESTOG MAJA: 2-10,1-9,13-25, PARTIZANSKIH BAZA: 2-4,8-16,24,28,1,11-17,21,27-33, PERE KOJADINOVIĆA: 4,8-16,20-22,32-34,1-3,7-21,29,33,41-43, RAŠINA BARA: 2-16,20-36,3-13,17-47, ŠPRINGEROVA: 2-2B,14-26,1-25,29-31, ŠTRKOVA: 2,10, VLADE OBRADOVIĆA-KAMENOG: 4,10-10,14,20-34,40-48,56-56,60-98D,102A,114-118,124-144,148,1,5-7,11-19,23-63,67-69,73,79-81,85,89-91,97,101-101C, ŽRTAVA FAŠIZMA: 2-28,1-5,9-33A,43,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Ulice: Milovana Lazarevića 65b-146,Branka Radičevića 86,86b,86v,Milice Srpkinje,Botanička,Ljubiše Božovića,Miloja Večerinovića,Branka Pešića.
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Stepanje zaseok Stevanovići.
Autor: Iva Besarabić