RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE: Sneg stiže u OVE delove Srbije - Evo šta nas čeka do kraja meseca

U Srbiji će danas i sutra biti oblačno i hladnije vreme mestimično sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

- Susnežica i sneg se očekuju ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača. Najmanje padavina se očekuje na severu, gde će u četvrtak biti uglavnom suvo. U subotu postepeni prestanak padavina - najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i dodaje da će od nedelje biti uglavnom suvo uz delimično razvedravanje i postepeni porast temperature.

RHMZ je izdao i upozorenje za brdsko-planinska područja.

- Povremene epizode jačeg snega koje se u brdsko-planinskim predelima očekuju u prekidima do subote, usloviće smanjenu vidlјivost i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Prolazne epizode jačeg snega biće češće u večernjim i noćnim satima kada će se sneg zadržavati i na pojedinim lokalitetima u nižim predelima, uglavnom u zapadnim, centralnim i jugozapadnim krajevima Srbije. U ostalim oblastima u istom periodu se prognoziraju mešovite padavine (kiša i sneg), a kiša će se, usled niskih temperatura, u oblasti Homolјskih planina i u višim predelima jugoistočne Srbije ponegde lediti na tlu. Oprez se pre svega savetuje svim učesnicima u saobraćaju.

Zbog najavljenih snežnih padavina, RHMZ je upalio i meteo alarm, narandžasti na istoku i jugozapadu, a žuti na zapadu, jugoistoku, Kosovu i Metohiji i u Šumadiji.

Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da nas do nedelje očekuje hladnije vreme, ali još ne prava zima.

Gde će pasti sneg

On ističe da će narednih dana maksimalna temperatura biti od dva do pet stepeni, a sneg se očekuje u planinskim i brdsko-planinskim predelima, dok su u Beogradu male verovatnoće za sneg.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da je počeo da pristiže hladniji vazduh, što se osetilo u Beogradu, a u narednim satima takvo vreme biće i u gradovima južno od prestonice.

Stigao hladni front

Severozapadni vetar pojačava utisak hladnijeg vremena.

- Hladno vreme očekuje se u četvrtak, petak, subotu i nedelju, ali ne dovoljno hladno da kažemo da je to zima. Biće i kiše i snega, više padavina na jugoistoku, a u Vojvodini i na području Beograda znatno manje. Sneg će padati u planinskim predelima, gde će se stvoriti manji snežni pokrivač: na zapadu i jugozapadu između pet i 10 centimetara - ističe meteorolog.

Prema njegovim rečima, u Beogradu je vrlo mala verovatnoća za sneg, eventualno danas i sutra, u višim delovima grada, i to na kratko.

Todorović ističe da će maksimalna temperatura narednih dana, do nedelje, biti između dva i pet stepeni.

Autor: Iva Besarabić