Vlada Srbije donela odluku: Obilaznica oko Beograda nosiće ime MILUTINA MRKONJIĆA

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Na današnjoj sednici, Vlada Srbije donela je odluku da se obilaznica oko Beograda nazove imenom Milutina Mrkonjića.

- Želim da se u ime Socijalističke partije Srbije @socijalisti, ciji je Mrkonjić bio počasni predsednik, zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću @buducnostsrbijeav i @vlada.republike.srbije na ovoj odluci - napisao je predsednik SPS i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na Instagramu.

Kako je istakao, Mrkonjić je ceo svoj život posvetio projektima, jedan od njemu najvažnijih bila je obilaznica oko Beograda, na čijoj realizaciji je radio od samog početka.

Na današnji dan pre četiri godine umro je Milutin Mrkonjić.

Autor: S.M.

